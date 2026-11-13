El Arzobispado edita un catálogo con 78.000 procesos judiciales del Tribunal Episcopal de Pamplona

Imagen de los 46 volúmenes que componen la obra, junto con uno de los legajos con los procesos del Tribunal Episcopal de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Pamplona ha presentado este viernes los tres últimos volúmenes de un catálogo, realizado durante casi 40 años -entre 1974 y 2012- por José Luis Sales Tirapu, archivero diocesano, que recoge 78.000 procesos judiciales del Tribunal Episcopal de Pamplona entre los siglos XVI y XIX, leídos, catalogados, resumidos y extractados en unas fichas.

El final de esta obra se ha presentado este viernes en una rueda de prensa en la que han intervenido el arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, y el técnico del Archivo Diocesano, David Ascorbe. Su autor, que no ha podido estar presente debido a su avanzada edad, ha contado con la colaboración, para realizar este catálogo, de Isidoro Ursúa, sacerdote fallecido en 2021, de Antonio Prada Santamaría y, durante los últimos años, de Teresa Alzugaray y David Ascorbe.

Roselló ha mostrado su asombro con una obra que, ha opinado, es "posiblemente una de las mayores empresas culturales llevadas a cabo en Navarra en las últimas décadas". Un total de 46 volúmenes, con 78.000 procesos y unos cinco millones de folios, en una tarea que se ha desarrollado durante casi cuatro décadas. El arzobispo ha resaltado la "magnitud del tiempo y el trabajo invertidos" y ha destacado que representa "una auténtica mina de datos para los historiadores y para ver cómo funcionaba la Iglesia y la propia sociedad entre los siglos XVI y XIX".

Roselló ha explicado que José Luis Sales llega en el año 1974 al Archivo Diocesano y "se encuentra con los legajos amontonados en mesas llenas de polvo". "Lo primero que hizo fue preparar un local adecuado en el Arzobispado y montar con sus propias manos una estantería de 2.800 metros en la que iría depositando los viejos legajos. Luego llegó la hora de analizar y destilar el contenido. Un trabajo de 40 años con minuciosidad y paciencia monástica", ha subrayado. Un trabajo cuyo primer volumen vio la luz en 1988 y que ha culminado con la presentación, este viernes, de sus tres últimos volúmenes, el 44, 45 y 46.

David Ascorbe ha explicado que estos volúmenes recogen casi 5.000 nuevos procesos y ha destacado que el catálogo es un "instrumento de investigación de enorme valor y una puerta abierta al conocimiento de nuestra historia". Una obra que recoge la labor del Tribunal Episcopal entre 1478 y 1883, "cuando el liberalismo está construyendo un Estado moderno y fuerte y quiere asumir competencias judiciales que tenía el Tribunal Episcopal".

Ha indicado que, a la "labor ingente de síntesis, se añade la elaboración de unos índices que ayudan al investigador a navegar en esta información y le evita tener que recorrer miles de expedientes". Casos que abordan, no solo temas eclesiásticos, "sino información sobre las relaciones sociales, los conflictos familiares, la economía, las costumbres cotidianas...".

En los tres últimos volúmenes, ha señalado, ocupan un lugar especial las guerras carlistas y sus efectos en la diócesis y la sociedad, abordando temas como las desamortizaciones, las cosechas, el aumento del comercio -como en la fábrica de armas de Orbaizeta-. Incluye, además, obras en las parroquias, las ampliaciones de iglesias originalmente góticas o románicas, pero también obras civiles con asuntos, por ejemplo, que afectaban a los trabajadores de ferrocarril.

Otras de las cuestiones que recogen estos volúmenes son el derecho al asilo de las personas perseguidas por la justicia que se acogían a sagrado". Así, ha puesto como ejemplo un preso en Santesteban que iba a ser juzgado por contrabando, que escapó y al tocar las paredes de la iglesia se acogió a sagrado. Los guardias se lo llevaron por la fuerza pero, posteriormente, el Tribunal Episcopal dictó que esa persona tenía derecho a la inmunidad.

David Ascorbe ha puesto en valor la "gran contribución de este catálogo a la cultura navarra" y a su "memoria histórica" ya que refleja "un momento de la historia donde la Iglesia tenía una presencia muy importante". Una obra que "pretende entender la historia religiosa pero también la historia cultural, social e institucional" y que "contribuirá a que todos podamos entender nuestra raíces y la complejidad de nuestra evolución histórica", ha expuesto.