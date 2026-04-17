El Arzobispado organiza un viaje a Madrid para que los jóvenes puedan acudir a la visita del papa León XIV

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud del Arzobispado de Pamplona y Tudela ha organizado un viaje a Madrid del 5 al 7 de junio para que los jóvenes puedan participar en los actos previstos con el papa León XIV durante su visita a España.

El encuentro incluirá la participación en la macrovigilia juvenil y el acompañamiento al pontífice por las calles de la capital, el sábado, y en la eucaristía del domingo.

La salida está prevista el viernes 5 de junio a las cuatro de la tarde desde Pamplona y los participantes se alojarán en un colegio del centro de Madrid.

La actividad está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años, cuesta 120 euros e incluye: transporte de ida y vuelta; kit del peregrino (camiseta, libro del peregrino, rosario, pañoleta y pulsera conmemorativa); alojamiento; cena del sábado, comida del domingo y desayunos; seguro de responsabilidad civil.

Las plazas son limitadas y la inscripción permanecerá abierta hasta completar el aforo (ya hay 300 inscritos). Los organizadores animan a los jóvenes a participar en lo que esperan sea "un fin de semana especial de fe y convivencia con miles de participantes".

Toda la información sobre el viaje se puede consultar en el siguiente enlace: https://delejunavarra.es/blog/abierta-la-inscripcion-para-ac...- su-viaje-a-madrid/.

La agenda del papa en Madrid incluirá una vigilia con jóvenes en la plaza de Lima. El primero de los actos confirmados se celebrará el mismo día de la llegada del papa a España. Será el sábado 6 de junio por la noche, en la plaza de Lima de Madrid y en las zonas aledañas.

Previamente a la celebración, el Santo Padre realizará un recorrido saludando a los peregrinos desde el Papamóvil. El acto, que contará con la participación de los jóvenes, culminará con unas palabras del papa y la celebración de una Adoración Eucarística, Santa misa y procesión eucarística en la plaza de Cibeles.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio por la mañana, festividad del Corpus, el Santo Padre presidirá la celebración de la misa en la plaza de Cibeles de Madrid. A continuación se celebrará una procesión eucarística presidida por León XIV.

El papa se viajará posteriormente a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, en una visita que se prolongará desde el 6 hasta el 12 de junio. La visita de León XIV será la primera de un pontífice a España en quince años, desde el viaje de Benedicto XVI en 2011, ya que el papa Francisco no visitó España en sus doce años de pontificado (2013-25).