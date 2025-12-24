El arzobispo de Pamplona visita la cárcel para celebrar la Navidad: "Todos importamos para Dios"

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, visita el centro penitenciario de Pamplona para celebrar la Navidad. - ARZOBISPADO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha visitado este miércoles el centro penitenciario de Pamplona para celebrar la Navidad. "Todos importamos para Dios, sea cual sea nuestra situación y nuestro pasado", ha dicho a los presos.

Roselló ha afirmado que "la Iglesia siempre quiere ser acogedora con los hermanos y hermanas que están en la cárcel, pero en estos días de manera especial". "Dios viene, también a la cárcel, no de visita, sino para quedarse. Por eso se hace presente en estas paredes. Eso significa que ninguna situación humana está cerrada, ninguna historia está perdida para siempre. Todos importamos para Dios, sea cual sea la situación y sea cual sea nuestro pasado", ha afirmado.

El arzobispo ha presidido una eucaristía en la capilla de la cárcel, repleta de internos, en la que ha estado acompañado del vicario episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana, Juan Zabala; los capellanes de la cárcel, Javier Arbilla y Antonio López; y el diácono permanente, Fernando Aranaz.

También le han acompañado voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, encabezados por la delegada, Maria Jesús Irigoien, y trabajadores del centro penitenciario, con su director al frente.

Florencio Roselló ha destacado que "los primeros en recibir el anuncio de la Navidad no fueron los poderosos, sino los pastores, la gente sencilla, muchas veces despreciada" y, en esa línea, ha recalcado que "por eso mi primer anuncio de la Navidad es en la cárcel de Pamplona". "Esta noche lo haré en la catedral, pero quiero que seáis vosotros los primeros que recibáis el anuncio, como lo recibieron los pastores", ha afirmado.

Además, el arzobispo ha subrayado su deseo de que la Navidad ayude a los internos a ver el futuro con esperanza. "Me gustaría que estos días fuesen el comienzo de una nueva vida, aquí dentro primero, luchando y trabajando para ir progresando poco a poco. Luchando para estar más cerca de mi familia, hacer planes de futuro, aunque estén lejos, pero tener horizontes en la vida. Porque Dios no nace para los perfectos, sino para los que necesitan levantarse, los que necesitan cambiar", ha señalado.

Varios jóvenes del movimiento scout han presentado la Luz de Belén al inicio de la eucaristía, como un símbolo del deseo de transmitir la paz también en el interior de la cárcel. Otro momento emotivo se ha producido en las ofrendas, cuando el niño Jesús ha ido pasando de mano en mano por todos los reclusos, y unos lo observaban, otros lo besaban y algunos incluso lloraban.