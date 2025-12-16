La Asamblea Ciudadana de Cambio Climático de Navarra plantea más de 250 medidas a ciudadanía, empresas y Administración

Participantes en la Asamblea Ciudadanade Cambio Climático, en el acto de presentación de las conclusiones celebrado en el Parlamento de Navarra. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

La Asamblea Ciudadana de Cambio Climático ha dado a conocer este martes en el Parlamento de Navarra el informe de conclusiones que ha realizado tras cinco meses de trabajo en un proceso participativo para dar respuesta a la pregunta '¿Qué debemos hacer en Navarra ante el cambio climático de manera efectiva y socialmente justa?'. El trabajo se ha traducido en 250 propuestas dirigidas a la ciudadanía en general, así como a empresas privadas y a la Administración.

Tras explicar sus conclusiones y propuestas al presidente del Parlamento, Unai Hualde, y al consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, así como al público asistente formado por el comité de personas expertas, los parlamentarios forales y la directora general de Medio Ambiente, una representación de la asamblea ha hecho entrega oficial del informe a la Cámara.

La Asamblea ha trasladado que "cuando hablamos de cómo mitigar y de adaptarnos al cambio climático, no hablamos únicamente de modelos científicos o soluciones tecnológicas y de una catástrofe inminente, sino de cómo repensar de manera seria alternativas deseables para la vida, los intercambios y las relaciones humanas y con el entorno".

En ese sentido, su trabajo, apoyado por el equipo de personas expertas, ha culminado en una batería de más de 250 propuestas dirigidas a la ciudadanía, a empresas privadas y a la Administración. Y en concreto, ha sido en las dirigidas a la Administración, un total de 106 medidas, en las que la Asamblea Ciudadana ha puesto el foco. Tras un proceso de votación, se han priorizado las iniciativas, y este martes en la Cámara se han expuesto de forma detallada las 15 mejor valoradas.

En concreto, algunas de las iniciativas más votadas han sido la reducción del uso de energía y materiales y la ejemplaridad pública y políticas de decrecimiento; la renaturalización y restauración de espacios degradados, con medidas como exigir fianzas para restaurar zonas impactadas por actividades industriales o la activación de una fiscalía ambiental con canales de denuncia accesibles para la ciudadanía; y la reducción del riesgo de incendios forestales mediante la planificación, entre otras.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ha agradecido el trabajo "comprometido" de las personas, tanto asambleístas como expertas, y ha señalado que "la participación ciudadana es esencial, no solo para contribuir con sus acciones del día a día, sino también, para ofrecer su visión y ser exigentes con las administraciones en el cumplimiento de medidas ambiciosas". En ese sentido, el consejero ha aplaudido el trabajo de la Asamblea y ha afirmado que "la realidad del cambio climático, que nos interpela a administraciones públicas, empresas, ámbito científico, agentes sociales y a la propia ciudadanía, supone una oportunidad para adaptarnos al cambio y transformar nuestro modelo productivo".

Por su parte, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha felicitado también a los integrantes de la Asamblea por su trabajo y ha valorado de forma muy positiva que "la sociedad civil, Gobierno y Parlamento vayamos de la mano para reflexionar sobre lo que debemos hacer en nuestra Comunidad ante el cambio climático de una manera efectiva y socialmente justa". "Sois pioneros y pioneras en una asamblea que esperamos tenga la continuidad en los próximos años para seguir trabajando de forma conjunta en el cuidado de nuestro medio ambiente", ha señalado.

La Asamblea Ciudadana de Cambio Climático es el primer órgano estructurado de democracia deliberativa impulsado en Navarra. Las 29 personas que la conforman fueron elegidas aleatoriamente a través de un sorteo -entre 560 que se ofrecieron voluntarias en el portal Participa Navarra- y atendiendo a distintos criterios de edad, género, formación, origen y lugar de residencia en distintas zonas o núcleos poblacionales de Navarra, de manera que han integrado un muestreo representativo de la realidad social de la Comunidad foral.

Durante sus sesiones de trabajo han contado con la asistencia de un equipo dinamizador, así como el apoyo de un grupo fijo de 11 expertos y un total de 38 ponentes especializados en distintas temáticas sobre cambio climático que, puntualmente, han ofrecido información rigurosa a los debates.

La Asamblea Ciudadana es un compromiso recogido en la ley foral de Cambio Climático y Transición Energética, así como la posterior creación, al inicio de este mandato, de la Oficina de Cambio Climático de Navarra, la unidad de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo foral que ha sido encargada de poner en marcha esta iniciativa de participación ciudadana.