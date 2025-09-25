Asiron dice que "la señalética de las víctimas de ETA hay que preservarla" y que el Ayuntamiento trabaja en ello

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado este jueves que "la señalética referida a las víctimas de ETA, como todas las señaléticas, hay que preservarla, hay que cuidarla y en cuanto se ve que alguna de ellas está vandalizada, se arregla".

Después de que UPN reprochara este miércoles que "más de la mitad" de las placas en recuerdo a las víctimas de ETA están "vandalizadas", el alcalde ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "esa señalética, como todas las señaléticas de Pamplona, está sometida a unas restauraciones y a un mantenimiento que se hace periódicamente y que se hace bajo criterios estrictamente técnicos, es decir, la señalética referida a las víctimas de ETA, como todas las señaléticas, hay que preservarla, hay que cuidarla, y en cuanto se ve que alguna de ellas está vandalizada, se arregla".

Joseba Asiron ha asegurado que, "de hecho, se han arreglado varias -placas de víctimas de ETA-, una de ellas hace muy poco tiempo en la plaza de San Francisco, y seguiremos, es un trabajo que no hemos interrumpido en ningún momento".