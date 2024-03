Asiron se muestra dispuesto a negociar para aprobar los Presupuestos por unanimidad y critica los "vetos" de UPN

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, se ha mostrado este jueves dispuesto a negociar con UPN para poder aprobar los Presupuestos de la ciudad para 2024 por unanimidad, y ha afirmado que no entiende "esos bloqueos, esos vetos" de la formación regionalista, que a su juicio "no tienen ningún sentido".

En respuesta a los medios de comunicación sobre las declaraciones de la portavoz municipal de UPN, Cristina Ibarrola, que afirmaba que la formación regionalista no se va a reunir con EH Bildu para negociar los Presupuestos "porque nosotros mantenemos nuestras líneas rojas", Asiron ha señalado que Ibarrola "está a la misma distancia ideológica de mí de lo que yo puedo estar de ella, y yo, sin embargo, estaría dispuesto a hablar con ella, con ellos e intentar un acuerdo".

"Aquí estamos, sobre todo, para trabajar por Pamplona, y no entiendo esos bloqueos, esos vetos, no tienen ningún sentido. Ahora mismo, UPN es la primera fuerza política en Pamplona, seguida muy de cerca por EH Bildu. Todos los días, cuando nos cruzamos por la calle con gente, nos estamos cruzando con gente que vota a otras opciones políticas. Entonces, no entiendo ese empecinamiento por vetar", ha subrayado.

Según Asiron, "yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, y si Cristina Ibarrola no lo está, pues tendrá que explicar a la ciudadanía por qué no está dispuesta a hablar".

En cuanto a lo que supone haber alcanzado esta semana un acuerdo presupuestario entre EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, grupos que integran el Gobierno municipal de Pamplona, con el PSN, Asiron ha destacado que es "es una satisfacción".

"Yo creo que muchas veces desde la calle, y hablo desde la experiencia también de ciudadano, no se percibe la importancia que tienen los presupuestos. Los presupuestos son la sangre, por así decir, que circula por las venas, en este caso, del Ayuntamiento. Y vamos a tener presupuestos, por primera vez en muchos años vamos a tener presupuesto", ha reivindicado.

Además, ha remarcado que "van a ser unos presupuestos expansivos, los más grandes, los más expansivos desde el año 2007, con 265 millones de presupuesto". "Ello nos va a permitir tener hasta 64 millones de inversión a la ciudad, con proyectos importantísimos e interesantísimos. Por lo tanto, yo creo que es como para felicitarnos, y desde luego yo no tengo sino palabras de agradecimiento a todas las fuerzas políticas que han hecho posible este acuerdo", ha manifestado.

Asiron ha añadido que la semana que viene el proyecto "ya se podrá aprobar" en la Junta de Gobierno Local, "y las fechas que estamos manejando son el 26-27 de marzo para el pleno de aprobación de presupuestos". "Por lo tanto, antes de que termine el mes de marzo vamos a tener Presupuestos, y Pamplona va a poder poner en marcha todos esos proyectos que nos ilusionan tanto, como puede ser, por ejemplo, el Paseo de Sarasate, o el plan de vivienda social", ha apuntado.