Asiron realiza un balance "positivo" de los actos del Privilegio de la Unión, que han movilizado a 300.000 personas

Imagen de uno de los actos conmemorativos del Privilegio de la Unión - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA -CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado este martes que el balance de los actos organizados por el Consistorio con motivo del Privilegio de la Unión, que han movilizado a unas 300.000 personas, "no puede ser más positivo".

"Han sido cuatro días de éxito en todos los actos que se han convocado, y desde los servicios técnicos se estima que a lo largo de los cuatro días de fiesta se han acercado hasta el centro de Pamplona unas 300.000 personas para participar en los actos convocados. Pamplona ha estado llena de vida, con un ambiente festivo, y esto demuestra, una vez más, que esa población de Pamplona, todo lo que le ofreces, te lo devuelve multiplicado por tres o por cuatro", ha afirmado.

Así se ha pronunciado este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, en la que ha querido trasladar su agradecimiento "a todas las personas que han contribuido en hacer grande esta fecha, que para nosotros es la fecha más importante del calendario civil de Pamplona".

"Además, este año venía marcado por dos efemérides excepcionales, como son el 2.100º aniversario de la fundación romana de Pamplona, y los 600 años de la muerte del rey Carlos III. Y para ello, habíamos puesto un programa de actos que ponía en valor el inmenso bagaje histórico y cultural de la ciudad, y que ponía en valor también nuestros 2100 años de convivencia y la historia en común", ha manifestado.

Entre los "hitos más destacados" de las celebraciones, Asiron ha citado la feria medieval del casco antiguo, que ha contado con 120 puestos artesanos y más 13 comercios tradicionales que, en una "interesantísima experiencia piloto", se han "querido sumar también, escenificando y teatralizando con una caracterización medieval". Ha contado además con una "amplísima ambientación callejera" y según los técnicos han sido unas 200.000 personas las que se han acercado a lo largo del fin de semana.

También ha remarcado "el éxito" de la primera edición de la Feria de Razas Autóctonas, Autentika, que ha congregado unas 70.000 personas en los días en los que ha estado abierta con demostraciones, exhibiciones, degustaciones, actividades divulgativas, también la exposición de 560 cabezas de ganado y 30 puestos de productos de cercanía.

"Creemos en la coexistencia de ambas ferias, el mercado medieval del casco antiguo con la feria auténtica del Runa, creemos que se ha podido comprobar que son perfectamente compatibles y nuestra intención es darles a las dos continuidad en coexistencia durante los próximos años", ha apuntado.

También "ha sido un éxito rotundo" la recreación histórica de la coronación de Carlos III que "ha llenado a rebosar la catedral y las calles del casco antiguo"; y los conciertos en la Plaza del Castillo "también han sido exitosos, con aforos completos cada día". Y en cuanto a las visitas guiadas al Ayuntamiento, "también se agotaron en unas pocas horas".

"Por lo tanto, la valoración global es de que los objetivos previstos se han superado ampliamente y nuestro compromiso de dar continuidad a esta fiesta, que yo creo que se está configurando como una de las más esperadas a lo largo del año", ha manifestado.

DESGLOSE DE LAS CIFRAS DE ASISTENCIA

El Ayuntamiento de Pamplona había elaborado un programa que arrancó el viernes a las 17 horas, con la inauguración en la Plaza Consistorial y a la apertura de las dos ferias; la gran feria medieval por las calles del Casco Antiguo y la feria de ganado Autentika en el parque del Runa, en el barrio de Rochapea.

La feria medieval se ha "reformulado" en esta ocasión, renovando los estandartes y pendones que adornan la ciudad e invitando a los comerciantes de la zona a sumarse a la feria, sacando su género a la calle y adoptando una estética medieval. En la gran feria medieval se han contabilizado, desde el viernes hasta el lunes por la tarde, en torno a 240.000 registros.

La estimación se sustenta en los datos obtenidos por los catorce nodos Seeketing, que Turismo dispone en todo el Casco Antiguo y sus accesos, tecnología que se ha empleado por primera vez para hacer esta proyección. Según estos nodos, que permiten la identificación anónima de personas a través de sus dispositivos móviles, el sábado se contabilizaron alrededor de 90.000 registros en la zona y el domingo, otros 100.000.

Además, el viernes la cifra de registros rondaría los 25.000 visitantes únicos contabilizados en el tiempo de la feria (tarde), cifra que se estima similar a la de ayer. En hora punta, hasta 12.000 personas confluyeron en los mismos espacios, según esta tecnología.

En estos espacios centrales de la ciudad tuvieron lugar eventos señalados como la inauguración de la programación en torno al Privilegio, de la mano del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, el viernes a las 17 horas, que congregó a unas 1.500 personas a lo largo de todo el recorrido de la feria medieval.

Además, el domingo, la recreación de la coronación de Carlos III El Noble en la Catedral y el cortejo previo que recorrió las calles del Casco Viejo Pamplona reunió a unas 6.000 personas. Otras 2.500 personas disfrutaron de las exhibiciones de luchas medievales que se organizaron en torno al Privilegio.

La primera feria de ganado Autentika, la jornada del sábado, única con actividades y feria en horario de mañana y tarde, congregó a alrededor de 45.000 personas. Por su parte, en la tarde del viernes se estima que pasaron por la zona alrededor de 10.000 y el domingo por la mañana unas 15.000. La feria, que se organizaba este año por primera vez, pretendía acercar a la ciudadanía la labor del sector ganadero de Navarra.

Con este objetivo, la feria traía a Pamplona más de 560 cabezas de ganado de razas autóctonas como Pirenaica, Raza Latxa, Raza Navarra, Burguete, Jaca, Casta Navarra, Pottoka y Betizu, que se han dado cita en el parque del Runa desde el viernes hasta el domingo a mediodía. A lo largo de 4.500 metros cuadrados, además de poder contemplar animales de estas razas, también se han organizado exhibiciones como la de amansamiento de potros, de esquileo o de confección de colchones de lana, además de la demostración de perro pastor vasco.

También se han organizado degustaciones de productos locales y de cercanía y actividades familiares. La feria ha contado, además, con una zona gastronómica. Este espacio ha contado con más de 30 puestos de productos de cercanía.

Una vez concluida la feria, el mismo lunes comenzaron las labores de limpieza y adecuación del parque del Runa, para recuperar el aspecto previo. Está previsto que los trabajos se prolonguen durante toda la semana. El objetivo es reabrirlo al público la próxima semana.

Al tradicional concierto de La Pamplonesa por la conmemoración del Privilegio de la Unión, este año se han sumado dos actuaciones musicales más: la Orquesta Sinfónica de Navarra y el concierto de Natalia Lacunza. En conjunto, todas ellas han reunido a más de 7.000 personas, según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Pamplona.

Los tres conciertos se han celebrado en el mismo espacio, en la Plaza del Castillo, sobre un escenario colocado en un lateral de la plaza, en la zona más próxima al Paseo de Sarasate. Allí, el viernes actuó La Pamplonesa, ante 2.000 personas. Una cifra similar a la registrada el sábado en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra. El broche final lo puso el domingo la cantante pamplonesa Natalia Lacunza, que reunió a más de 3.000 personas.