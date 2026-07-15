Asiron reitera que "habrá pantalla" en el centro de Pamplona para ver el Mundial: "Se está buscando la mejor ubicación"

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha insistido en que sí se colocará una pantalla en el centro de la ciudad para seguir la final del Mundial que la selección española de fútbol disputará el próximo 19 de julio, ya que "ese fue el compromiso", y ha destacado que "desde hoy ya se está buscando la mejor ubicación".

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de balance de los Sanfermines, Asiron ha explicado que "lo que salió del pasado pleno era que si la selección española llegaba a la final, se pondrían pantallas o pantalla para verla". "Hubo una petición también por parte del PSN para que se colocara en la semifinal, y la Junta de Protección Civil desaconsejó, por diferentes motivos, sobre todo de seguridad, la colocación", ha indicado.

Sin embargo, "el día 19 no estamos en San Fermín ni esperamos grandes aglomeraciones de personas venidas de fuera y, por lo tanto, no hay ningún problema para colocar la pantalla, tal y como dijimos desde el principio que haríamos, y para colocarla en el centro".

En cuanto a la ubicación exacta, "se está barajando". De momento, "lo que sí podemos decir es que habrá pantalla y que habrá pantalla en el centro, porque han desaparecido los condicionamientos que lo impedían".

"Ni estamos en San Fermín, ni hay una Junta de Protección Civil aconsejándonos que no lo hagamos. Por lo tanto, habrá. Habrá en el centro. Desde hoy ya se está buscando la mejor ubicación", ha manifestado.