Asiron se remite al informe de Protección Civil sobre la pantalla en la semifinal: "A eso nos tenemos que sujetar"

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha manifestado, sobre la no colocación de una pantalla en la plaza de Yamaguchi para seguir la semifinal del Mundial que jugará la Selección Española de Fútbol este martes, que "a día de hoy tenemos un informe de la Junta de Protección Civil desaconsejando esa instalación" y ha añadido que "a eso nos tenemos que sujetar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha señalado que "otros años la pantalla se ha puesto fundamentalmente en la final y nosotros ya anunciamos que en la final pondríamos una pantalla".

Ha dicho el alcalde que "no se nos escapa que mediando un informe de la Junta de Protección Civil se pueden derivar responsabilidades" y ha explicado que "después de hablarlo en la Junta de Portavoces, donde tampoco había una postura unitaria, hemos optado por no ponerla; eso sí garantizando que el día de la final se pondrá".

Preguntado por dónde se colocará esa pantalla, Asiron ha dicho que "este tema todavía no está decidido; no hemos llegado ahí". "Vamos pasito a paso, pero de momento lo que puedo comunicar es que el día de la final se pondrá pantalla si se llega a la final, claro", ha sentenciado.

Sobre las pancartas que se sacaron en la Plaza de Toros con las frases 'Puta España', 'Puta Selección', el alcalde ha indicado que "en la Plaza de Toros están colocándose pancartas de diferente signo, también estamos escuchando gritos de diferente signo y por supuesto yo no avalo ni los unos ni los otros, ni a quien pone esas pancartas ni a quien profiere gritos ofensivos hacia cualquier otro político, me da igual de que signo sea".