La asociación Goizargi explica al presidente del Parlamento foral su labor en la atención a personas en duelo

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, recibe a la directora de la asociación Goizargi, Rakel Mateo, y a Sara Ancín y Amaya Villanueva, responsable de sensibilización e impacto social y responsable de desarrollo asociativo, respectivamente. - MIGUEL OSÉS

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este miércoles en su despacho oficial a la directora de la asociación Goizargi, Rakel Mateo, y a Sara Ancín y Amaya Villanueva, responsable de sensibilización e impacto social y responsable de desarrollo asociativo, respectivamente.

En el transcurso de la reunión, las representantes de Goizargi han presentado a Hualde la trayectoria y evolución de la entidad, que en 2027 cumplirá 25 años acompañando a las personas en duelo de una manera "cercana, saludable y adaptativa", y contribuyendo a que la sociedad comprenda que el duelo es un proceso natural que forma parte de la vida.

Lo que empezó siendo una pequeña asociación ha experimentado una importante transformación estos últimos años, convirtiéndose en un equipo formado por 13 profesionales, de los cuales ocho se dedican directamente a la atención de personas en duelo, según ha explicado el Parlamento de Navarra en una nota.

Las representaciones de la asociación han trasladado a Hualde que el incremento de la demanda estos últimos años ha obligado a la entidad a establecer límites en la atención para evitar la saturación de los profesionales y garantizar una asistencia de calidad. Como consecuencia, algunas personas que solicitan ayuda deben esperar varias semanas para recibir una primera atención, algo que supone un cambio respecto al modelo de acogida inmediata que siempre ha caracterizado a Goizargi.

Las representantes han insistido en que este retraso no responde a una falta de voluntad, sino a la necesidad de proteger tanto a las personas usuarias como al propio equipo profesional, ya que "mantener una carga asistencial excesiva pondría en riesgo la calidad del acompañamiento y el bienestar de quienes trabajan diariamente atendiendo situaciones de gran impacto emocional".

Asimismo, han destacado el impacto económico del crecimiento de la organización. El reciente traslado a una nueva sede ha permitido disponer de mejores espacios para la atención individual y grupal, así como reforzar las actividades de sensibilización y desarrollo asociativo. Sin embargo, el coste del alquiler prácticamente se ha duplicado, pasando de unos 15.000 euros anuales a cerca de 29.000 euros, lo que ha incrementado notablemente la presión económica sobre la entidad.

En ese sentido, han explicado que actualmente mantienen parte de su actividad "gracias al esfuerzo acumulado durante años y a una gestión muy ajustada de los recursos", pero han advertido de que esta situación no es sostenible a largo plazo. La entidad considera prioritario contar con una mayor financiación que permita cubrir el coste del nuevo espacio y reforzar el equipo profesional, especialmente en las áreas de atención y sensibilización. Según han destacado, cualquier apoyo económico repercutirá directamente en una mejor atención a las personas en duelo y en el fortalecimiento de un recurso social que consideran esencial para la ciudadanía navarra.

El presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha mostrado su disposición a trasladar a los grupos parlamentarios la posibilidad de hacer una visita a la sede de Goizargi para conocer de primera mano la labor que realizan en la asociación y las necesidades y demandas que tienen. De la misma manera, Hualde ha propuesto que el Parlamento acoja alguna actividad formativa o jornada divulgativa a cargo de Goizargi.