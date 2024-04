Asociación de Guardias Civiles califica de "desprecio a la justicia" la reforma de la Lorafna para incluir tráfico

Critica que se haya "borrado de un plumazo lo dicho por el Supremo"



PAMPLONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha acusado al Gobierno foral y central de "borrar de un plumazo lo dicho por el Supremo" en cuanto al traspaso de tráfico a Navarra, después de que ayer martes ambos ejecutivos alcanzasen un acuerdo para modificar la Lorafna con el fin de incluir y "blindar" dicha competencia. "Nos parece peligroso el desprecio que se hace a la justicia, con este acuerdo que modifica dos artículos de la Lorafna", han señalado.

"Era de esperar que, ante el apremio de necesitar un puñado de votos, esta sentencia no podía ser un impedimento. Por eso, el gobierno navarro y español han acordado borrar de un plumazo lo dicho por el Supremo -que previamente había anulado dicho traspaso- y modificar la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna). De esta manera, los ejecutivos han blindado la competencia de tráfico para la Comunidad foral", han criticado desde AEGC en un comunicado.

Según han apuntado, "que los guardias civiles no somos santos de devoción de este Gobierno" y del ministro de Interior "ya lo tenemos claro todos los que con orgullo y honestidad vestimos este uniforme".

"No ha habido día que no nos lo hayan dejado claro con sus acciones de desprecio hacia nuestra institución. Si no han sabido respetar un acuerdo de equiparación que trataba de paliar el trato económico discriminatorio que recibíamos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿cómo van a acatar una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el traspaso de competencias en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra?", han añadido.

A su juicio, "una vez más los guardias civiles hemos sido la moneda de cambio para alcanzar unos intereses políticos", y "todo ello ante la inacción del máximo responsable de la Guardia Civil, que no se ha movido ni un milímetro para salir en defensa del trabajo de sus subordinados".

"La misma actitud pusilánime que vienen manteniendo los últimos años todos los que han ocupado este puesto y que han permitido que se juegue durante años con el futuro de muchas familias a las que un día sí y otro también se las dejaba en la incertidumbre de no saber dónde tendrían su destino", han remarcado.

Para AEGC, "es inadmisible que se pisotee una y otra vez el trabajo que honestamente realizan los agentes destinados en la Agrupación de Tráfico de Navarra, pero también nos parece peligroso el desprecio que se hace a la justicia, con este acuerdo que modifica dos artículos de la Lorafna".

"Como dijimos cuando surgieron los primeros rumores de traspaso de competencias, estaremos vigilantes para que ninguno de los agentes afectados se vea perjudicado por este acuerdo político y que aquellos que quieran seguir en Navarra por arraigo tengan la oportunidad de hacerlo sin perder ningún derecho", han asegurado.