La Asociación Navarra Nuevo Futuro realizará una recogida solidaria de libros entre el 3 y el 5 de septiembre

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra Nuevo Futuro pondrá en marcha del 3 al 5 de septiembre la XVII Recogida Solidaria de Libros, una iniciativa que invita a donar aquellos libros que ya no se utilizan para transformarlos en recursos destinados a mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La campaña se desarrollará en el centro comercial La Morea, por la entrada de E. Leclerc, en horario ininterrumpido de 9.30 a 21.30 horas, gracias a la colaboración de estos dos espacios.

Los ejemplares recogidos serán revisados, clasificados y preparados por el voluntariado de la asociación para su posterior venta en el Rastrillo Solidario, uno de los principales proyectos de captación de fondos de la entidad.

Nuevo Futuro ha explicado en una nota que la recaudación permitirá financiar programas de atención, protección y acompañamiento a la infancia y la adolescencia que desarrolla en Navarra, así como proyectos de cooperación internacional dirigidos a garantizar el acceso a la educación y a mejorar las condiciones de vida de cientos de menores y sus familias.

La campaña persigue, además, fomentar la reutilización de libros y promover un modelo de consumo "más responsable". "Cada ejemplar donado inicia un nuevo recorrido que multiplica su valor: continúa fomentando la lectura y, al mismo tiempo, contribuye a generar oportunidades para quienes más lo necesitan", ha señalado la asociación.

Según ha añadido, "el compromiso ciudadano ha permitido recuperar libros y convertirlos en una fuente estable de financiación para proyectos sociales que mejoran la vida de la infancia y la juventud". "Cada libro donado es una inversión en oportunidades. Un gesto sencillo que permite seguir construyendo presente y futuro para quienes más apoyo necesitan", ha afirmado.