Asociación de Periodistas de Navarra condena las agresiones y amenazas a profesionales en los incidentes en Pamplona

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Navarra ha mostrado este viernes su condena a "toda forma de violencia, amenazas o intimidación contra periodistas, sin excepción", y su "solidaridad con los compañeros afectados" en los incidentes producidos este jueves por la tarde en el campus de la Universidad de Navarra y en el barrio de Iturrama, en el contexto de una protesta de radicales contra un acto convocado por el activista Vito Quiles que no tenía autorización del centro académico y que, finalmente, había sido suspendido.

Desde la Asociación, en concreto, han hecho referencia en un comunicado a la agresión sufrida por un periodista de El Español y a amenazas a un periodista de Diario de Navarra.

"Defender a los profesionales de la prensa es nuestro deber. Los insultos, agresiones o coacciones hacia quienes ejercen su labor informativa son inaceptables vengan de quien vengan, y no los toleramos bajo ningún concepto", han subrayado, tras mostrar su "solidaridad con los compañeros afectados" y su "firme defensa de la libertad de prensa".

Asimismo, desde la asociación se han adherido al comunicado de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que recoge la condena de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ante estos hechos.