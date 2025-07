Asociaciones memorialistas presentan en el Ayuntamiento alegaciones a la modificación del catálogo de los Caídos

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Asociaciones Memorialistas por el derribo de los Caídos de Pamplona ha presentado en el Ayuntamiento alegaciones a la modificación del catálogo del monumento.

Las alegaciones presentadas constan de dos bloques: tres alegaciones por nulidad del acuerdo y cuatro al contenido del proyecto de modificación del catálogo.

La asociaciones consideran que el acuerdo municipal es nulo porque se pretende modificar el catálogo municipal de edificios, "cuando el catálogo no esta en vigor al no haber sido publicado en su integridad en el anuncio de aprobación definitiva del Plan Municipal en el BON, el 2 de mayo de 2003". "Por tanto, aquel acuerdo de aprobación definitiva del catálogo no es eficaz y no esta en vigor y no se puede tramitar una modificación puntual de dicho catálogo, en tanto no esté publicado", han señalado en una nota.

También consideran las asociaciones que el acuerdo es nulo porque "uno de los dos objetivos del proyecto aprobado es, según la memoria de este, la modificación del entorno de los Caídos, con el fin de mejorar la conexión del II Ensanche y Lezkairu". "Por ello se permite el derribo de las arcadas laterales y solo se mantiene la protección del edificio central. Esta desprotección de las arcadas esconde una actuación urbanística muy ambiciosa como es la reforma de la ordenación y urbanización del entorno de los Caídos, la plaza de la Libertad y el parque Serapio Esparza. El Ayuntamiento pretende camuflar esta modificación de la ordenación, las alineaciones y el uso dotacional actual de la parcela en una simple reforma de la protección de los Caídos", han apuntado.

Las asociaciones han afirmado que "para hacer esa operación se debería tramitar una modificación puntual del Plan Municipal y no una modificación puntual del catálogo". "Por tanto, el acuerdo es nulo porque la figura urbanística elegida no es la competente", han defendido.

Asimismo, han argumentado que "el acuerdo también es nulo porque no se ha sometido a consulta ciudadana previa, como exige la legislación urbanística al tener como objetivo una reforma de la urbanización del entorno de los Caídos, según el proyecto aprobado". "El acuerdo de desproteger las arcadas permitiendo su derribo para la mejora de la conexión con Lezkairu esconde una clara intención de modificación de la urbanización sin que se permita a la ciudadanía participar en el debate integral de dicha ordenación y reurbanización, al no poner en discusión el derribo total del monumento, no solo de las arcadas", han señalado.

Han sostenido también las asociaciones que la modificación del catálogo de los Caídos "no respeta le ley estatal de memoria democrática, que dice que los símbolos franquistas deben ser eliminados". "Sin embargo, el Ayuntamiento dice que el primer objetivo de la modificación es mantener el valor histórico y emblemático de conmemoración de los caídos del bando franquista que tiene el edificio. Es evidente que de este modo el edificio sigue siendo un símbolo franquista, lo que va en contra también de la ley de memoria de Navarra que dice que se debe eliminar toda la simbología franquista del edificio", han afirmado.

Finalmente, las alegaciones señalan que "la nueva catalogación del edificio es arbitraria ya que no se justifican en ningún informe técnico ni jurídico los valores arquitectónicos y artísticos que se protegen, es una protección sin motivación técnica". "Incluso el proyecto dice que el edificio no tiene ningún valor artístico ni arquitectónico y que solo se protege por su valor simbólico franquista, lo cual es claramente contrario a la legislación de memoria", han asegurado.

Por todo ello, las asociaciones memorialistas solicitan que "el Ayuntamiento anule la aprobación inicial de la modificación del catálogo y adopte el acuerdo de derribo del edificio, tal como manda la ley de memoria democrática".