Asociaciones de pensionistas se concentran el viernes en Pamplona para exigir la revalorización según el IPC

El colectivo 'Mayores frente a la crisis', formado por diferentes asociaciones de pensionistas de Navarra, ha convocado para este viernes en Pamplona, a las 12 horas en la plaza de Merindades, una concentración en la que reclamará que se garantice la revalorización automática de las pensiones según el IPC real.

'Mayores frente a la crisis' ha criticado en una rueda de prensa que "la falta de voluntad política ha dejado en el limbo las aspiraciones de las personas pensionistas" y "con el rechazo de los Presupuestos del Estado y el adelanto electoral, han quedado en el tintero aspectos muy importantes como la derogación de las reformas laborales y de pensiones del PP, o la revalorización de las pensiones conforme al IPC real y su blindaje en la Constitución".

Forman parte del colectivo de 'Mayores frente a la crisis' la Asociación Navarra de Prejubilados y Pensionistas, la Asociación Navarra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la Asociación de Mayores Lacarra, la Federación de Pensionistas de CCOO, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, y Sasoia.

Guadalupe Yoldi, representante de UGT, ha afirmado que la situación actual "nos obliga a volver a salir a la calle convocando nuevas movilizaciones y a mantener la presión para seguir defendiendo el sistema público de pensiones para hoy y para el futuro". "Estas movilizaciones deben servir para influir en la agenda de los partidos políticos con el fin de que legislen pensando en el bienestar y en los derechos de los trabajadores, de los pensionistas y en general de las personas más vulnerables", ha afirmado.

Yoldi ha subrayado que "no se puede estar asustando a una población que se ha ganado su jubilación con sudor y lágrimas, no puede este Gobierno, ni cualquiera que venga, manejar esa situación como moneda de cambio". "Si tienen voluntad política, que metan partidas en los Presupuestos Generales del Estado, pueden hacerlo, deben hacerlo, y los ciudadanos se lo debemos exigir, y si no, ahí estará nuestro voto", ha asegurado.

Así, ha añadido que el voto de los pensionistas, "en este presente, con la esperanza de vida, y en un futuro no lejano puede que quite y ponga gobiernos, no vamos a dejar que nos utilicen tanto".

Por su parte, Fernando Viedma, de la Asociación Navarra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, ha trasladado "a los partidos que nos van a gobernar en nuestro país que no estamos dispuestos a ceder en nuestras reivindicaciones, que no estamos dispuestos a ceder en el sistema público de pensiones, a que sea una moneda de cambio, a que jueguen con nuestro salario diferido, aquel que durante años hemos ido ahorrando para tener nuestra pensión".

Además, ha afirmado que "no es cierto que el sistema público de pensiones esté en debacle". "El sistema es fuerte si los pagos y si los ingresos se realizan correctamente. No puede ser que con nuestras cuotas se paguen determinadas ayudas a las empresas para contratar o que se pague a los trabajadores de la Seguridad Social. Las pensiones son lo primero", ha indicado.

El colectivo de 'Mayores frente a la crisis' reclama la derogación de las reformas laborales y de pensiones de los años 2012 y 2013, que, en su opinión, "impiden avanzar a una mejor situación", y pide también la derogación del factor de sostenibilidad, "espada de Damocles para futuras generaciones".

Asimismo, reclama el incremento de las pensiones mínimas hasta equipararlas al SMI, "en el camino de conseguir las recomendaciones de la Carta Social Europea".