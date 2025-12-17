Los asuntos civiles ingresados descienden un 34,3% en el tercer trimestre en Navarra

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de asuntos civiles registrados en el tercer trimestre de este año en Navarra ha caído un 34,3%, según figura en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2025', que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este miércoles.

En su conjunto, los órganos judiciales de Navarra registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 17.679 nuevos asuntos, cifra que supone un descenso del 10,6% respecto al tercer trimestre del año anterior, periodo en el que se incoaron 19.796.

En este tercer trimestre del año en curso, resolvieron 18.144 procedimientos (19.049 un año antes), una reducción del 4,7%, y dejaron en trámite 33.912 (32.905), un 3% más.

Por jurisdicciones, en penal se incoaron 11.516 nuevos casos en el tercer trimestre, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se recibieron 11.363. En los mismos meses se resolvieron 10.524 (11.310 el año anterior), un descenso del 6,9%, y quedaron pendientes 11.621 (10.754 en 2024), esto es, un aumento del 8%.

En civil, además del citado descenso en el ingreso de asuntos, el informe estadístico refleja que se resolvieron 6.425 (6.592), una disminución del 2,5% respecto al mismo trimestre de 2024, y quedaron en trámite 16.632 (16.864), lo que supone un decremento del 1,3%.

Asimismo, en lo contencioso-administrativo se registraron 349 nuevos pleitos (244 en el periodo análogo del año anterior), esto es, un ascenso del 43%; se resolvieron 248 (278 entre julio y septiembre de 2024), una rebaja del 10,7%; y quedaron en trámite 896 (751), un aumento del 19,3%.

Por último, en social los litigios ingresados ascendieron a 1.171 (1.116 en el tercer trimestre del año anterior), es decir, un aumento interanual del 4,9%; se concluyeron 947 (869), un 8,9% más que en los mismos meses de 2024; y quedaron en trámite 4.763 (4.536 en mismo periodo del año anterior), un repunte del 5%.

NAVARRA, LA CUARTA COMUNIDAD CON MENOR LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 31,25 asuntos por cada 1.000 habitantes, 4,43 puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024, en el que se situó en 35,68. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (41,14); Baleares (35,28); Cataluña (34); Asturias (32,79); Murcia (32,09); Andalucía (32,03) y Madrid (31,78).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron La Rioja (21,75); País Vasco (22,62); Extremadura (25,18); Navarra (26,06); Castilla-La Mancha (26,23); Galicia (26,70); Castilla y León (28,11); Cantabria (28,82); Aragón (29,40) y Comunidad Valenciana (29,55).