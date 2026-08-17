Atendido un buitre herido que había accedido en varias ocasiones a la carretera en Pamplona

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona intervino el domingo por la mañana por la presencia de un buitre herido que había accedido en varias ocasiones a la carretera, generando situaciones de riesgo en la circulación.

Un agente hidrató al animal y consiguió mantenerlo en una zona ajardinada hasta la llegada del personal de Guarderío de Medio Ambiente de Navarra, que se hizo cargo de él para su traslado a un centro de recuperación, según ha informado la Policía Municipal de Pamplona.