Atropellada una menor de 9 años en un paso de peatones en Puente la Reina

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una menor de 9 años ha resultado herida este miércoles al ser atropellada en Puente la Reina, según han informado desde la Guardia Civil.
El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 16,4 de la carretera NA-1110, en Puente la Reina, donde un camión ha atropellado a una niña que circulaba en bicicleta por un paso de peatones. Como consecuencia, la menor, de 9 años, ha resultado herida leve y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, para su valoración médica.
El conductor del vehículo implicado, un varón de 40 años, ha resultado ileso. Las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas han arrojado resultado negativo.
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de instruir las diligencias del suceso.