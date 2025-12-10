La Audiencia de Navarra condena a 21 meses de prisión a un acusado de maltratar de forma habitual a su mujer en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 21 meses de prisión por un delito de malos tratos habituales a un hombre que ejerció violencia física, psíquica y sexual sobre su mujer en Pamplona.

Según recoge la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, el procesado, natural de Perú, de 61 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 4 años. Y en concepto de responsabilidad civil, la indemnizará por el daño moral con 950 euros.

El acusado y la denunciante, que mantenían una relación sentimental, contrajeron matrimonio en Perú en 2010. Ese mismo año el hombre viajó a España, y ambos mantuvieron la relación a distancia hasta 2019, cuando la mujer se trasladó a vivir con él. Residieron en una habitación alquilada en una vivienda de la capital navarra.

Desde el inicio de la convivencia, según recoge la resolución judicial, el encausado ejerció la citada violencia física, psíquica y sexual sobre su esposa en forma de insultos, descalificaciones y menosprecios con expresiones tales como "eres una mierda, una basura, no sirves para nada, no sé por qué te he traído".

Asimismo, añade la sentencia, el condenado obligaba a su mujer a permanecer encerrada en la habitación del piso. Llegó incluso a comprarle una bacinilla "para que no tuviera que abandonar la habitación para ir al baño". Y le decía, asimismo, que no saliera a comer a la cocina.

A consecuencia de estos hechos, la víctima padece sintomatología ansioso-depresiva, para la cual ha recibido tratamiento, y es necesario que continúe con el mismo "para la recuperación de su estabilidad emocional".

La Sección Segunda de la Audiencia, con la anuencia de las acusaciones y la defensa, ha acordado la suspensión de la pena impuesta a condición de que el condenado no delinca en el plazo de 2 años, abone la responsabilidad civil en cinco plazos, cumpla con las prohibiciones de aproximación y comunicación y realice un programa de formación de violencia de género.

El tribunal le apercibe de que, en caso de incumplimiento, podrá revocar dicha suspensión y decretar el ingreso en prisión.