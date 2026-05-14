La Audiencia de Navarra condena a 2 años y 8 meses de prisión a un hijo que agredió a su madre, padrastro y hermanastro

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 2 años y 8 meses de prisión a un acusado que agredió a su madre, a su padrastro y a su hermanastro en la vivienda que compartían en una localidad de la comarca de Pamplona.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, son constitutivos de un delito leve de amenazas, respecto de la madre -penado con una multa de 120 euros-, y tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica, respecto de la madre, el hermanastro y el padrastro -penados los dos primeros con 4 meses de prisión cada uno y el tercero con 2 años-, con la concurrencia de la circunstancia atenuante cualificada de toxicomanía.

Los hechos enjuiciados, un altercado en la vivienda familiar provocado por el comportamiento del encausado, actualmente de 35 años, se produjeron el 8 de septiembre de 2024. De forma intimidatoria y violenta, se dirigió a su madre, a quien insultó y amenazó. También imprecó a su hermanastro, a quien empujó y propinó un bofetón en la cara. Tanto la madre como su hijo cayeron al suelo debido a sendos empujones recibidos.

Según recoge la sentencia, al mediar, el padrastro recibió "puñetazos y golpes en la cabeza y a lo largo del cuerpo". Posteriormente, el inculpado también asestó "varios puñetazos en la cara" a su madre.

Debido a la trifulca, añade, el perro del procesado se agitó y mordió a todos ellos. Al hermanastro, que entonces tenía 14 años, en la pierna izquierda y en el abdomen; a la madre en el brazo derecho y al padrastro, que sufrió varios mordiscos, en el brazo derecho, en la pierna derecha, en la espalda y en el abdomen.

A consecuencia de estas mordeduras, la madre será indemnizada con 1.734,30 euros por las lesiones y 1.079,18 por las secuelas; el hermanastro con 341,57 euro por las lesiones y 2.643,81 por las secuelas; y el padrastro en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, dado que continúa en seguimiento por parte de cirugía maxilofacial y sus lesiones se encuentran en proceso de curación.

En el momento de los hechos, el condenado presentaba una afectación de gravedad en sus facultades intelectivas por el consumo de sustancias tóxicas.

Con anterioridad al juicio, celebrado este miércoles, la fiscalía solicitaba un total de 7 años y 4 meses de prisión por los tres delitos de lesiones (11 meses por los dos primeros y 5 años y 6 meses por el tercero), así como 720 euros de multa por el delito de amenazas, según ha informado el TSJN.