Aumenta la circulación del Covid en Navarra, sin llegar a niveles epidémicos

Archivo - En la última semana se han registrado 27 casos de Covid, 21 de los cuales requirió ingreso hospitalario. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha observado un aumento de la circulación del covid en la Comunidad foral "dentro de niveles que no llegan a ser epidémicos". Según explican desde este organismo, "en años previos también se produjo una onda de covid por estas fechas, que remitió cuando tomaron protagonismo el VRS y el virus de la gripe".

Según recoge el informe epidemiológico correspondiente a la semana del 21 al 27 de septiembre, la incidencia del Covid en Navarra se ha duplicado respecto a la semana anterior, pasando de 18 casos por cada 100.000 habitantes a 36 casos por 100.000 habitantes. En la última semana se han confirmado 27 infecciones -frente a los 18 de la semana anterior-, de los cuales 21 han precisado ingreso hospitalario.

Según indican desde Salud Pública, a actividad de virus respiratorios se sitúa en niveles "típicos del otoño". La incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en Atención Primaria se situó en 569 casos por 100.000 habitantes, la de covid en 36 casos por 100.000 y la de síndromes gripales en 17 casos por 100.000.

Se han confirmado 11 casos de gripe, de los cuales 3 requirieron hospitalización. Se ha confirmado un caso de VRS que no requirió ingreso. En los pacientes con síntomas respiratorios también se detecta presencia de otros virus.

Para reducir la transmisión de virus respiratorios y evitar los casos graves, especialmente, en personas vulnerables (lactantes, embarazadas, personas de edad avanzada o con enfermedad crónica), Salud Pública ha recomendado la vacunación ante la gripe y el Covid, que "reduce mucho la probabilidad de enfermedad grave"; mantener una distancia interpersonal de más de metro y medio, el uso de mascarilla y mantener una ventilación adecuada.

SALMONELOSIS

En lo que va de 2026 se han confirmado en Navarra 294 casos de salmonelosis, más del doble de lo que era habitual en el mismo periodo de años anteriores. Algunos casos formaban parte de brotes que habían afectado también a otras personas sin confirmación microbiológica.

Salmonella enteritidis es una bacteria que causa infección intestinal que cursa con diarrea intensa, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza y fiebre. Es la bacteria más frecuentemente asociada a las infecciones alimentarias por consumo de huevos. Puede encontrarse en la cáscara (por contacto con heces) o en el interior del huevo si la gallina estaba infectada. La bacteria se destruye cocinando los huevos por completo, hasta que la clara y la yema estén firmes, alcanzando una temperatura superior a 65ºC.

Si la Salmonella enteritidis no ha sido eliminada en el cocinado y el alimento se mantiene a temperatura ambiente antes de su consumo, puede multiplicarse con rapidez y alcanzar niveles suficientes para causar enfermedad.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 14 al 20 de septiembre se registraron 98 defunciones (última semana con datos completos), un valor dentro del rango habitual en esta época del año.