Autorizada una ayuda de 1,7 millones para rehabilitar la envolvente térmica de cuatro bloques de viviendas de Barañáin

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles a la directora general de Vivienda la calificación definitiva de una subvención de 1.710.000 euros a la Comunidad de Copropietarios Iruñalde, destinada a la rehabilitación de la envolvente térmica de cuatro bloques ubicados en los números 8, 9, 10 y 11 de la plaza de Los Castaños de Barañáin, que suman 228 viviendas.

La ayuda responde a las previsiones establecidas en el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, entre las que se encuentra las mejoras de la envolvente térmica promovidas por comunidades de propietarios en el ámbito de Proyectos de Intervención Global (PIG). En concreto, este decreto prevé una subvención del 50% del presupuesto protegible, con un límite máximo de 7.000 euros por vivienda incluida en el expediente, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

La rehabilitación planteada por la Comunidad de Copropietarios Iruñalde forma parte del PIG nº 81, aprobado mediante Orden Foral 55E/2024, y cumple todos los requisitos establecidos para recibir esta ayuda, correspondiente a un presupuesto protegible de 5.386.217,40 euros. La calificación definitiva ha requerido la autorización en sesión de Gobierno por superar el importe de 1 millón de euros.

La ayuda se suma a los 2,28 millones de euros abonados este mes de septiembre a la Comunidad de Copropietarios Iruñalde para esta misma actuación de rehabilitación energética, en el marco del programa MRR Edificios 2023, financiado con fondos de la Unión Europea - Next Generation EU. Rehabilitación protegida

Esta subvención se enmarca en las medidas de apoyo que impulsa el Departamento de Vivienda, Políticas Migratorias y Juventud para promover rehabilitaciones en viviendas con más de 25 años, a fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad. Se trata de ayudas enfocadas a introducir mejoras de seguridad y buen estado del edificio, fomentar el ahorro energético, mejorar la habitabilidad y accesibilidad de las viviendas y la eficiencia de los sistemas de calefacción central, entre otras medidas.

En los primeros ocho meses del año, la Dirección General de Vivienda ha concedido la calificación provisional, con la que se reconoce inicialmente el derecho a las ayudas, a 947 expedientes de rehabilitación protegida que comprenden 5.115 viviendas. Las actuaciones suman un presupuesto protegible de 52,34 millones de euros, correspondiente al coste de las obras que puede acogerse a las ayudas, y unas subvenciones de 19,92 millones.

Asimismo, en este periodo han obtenido la calificación definitiva, que se concede una vez terminadas las obras y comprobado el cumplimiento de los requisitos, 852 expedientes correspondientes a 3.792 viviendas. En este caso, el presupuesto protegible asciende a 53,7 millones de euros y las subvenciones alcanzan los 18,5 millones, un 10,7% superiores al mismo periodo del año anterior.