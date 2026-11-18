PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles una nueva convocatoria de ayudas para la mejora o adecuación interior de viviendas pertenecientes a personas dispuestas a cederlas a la sociedad pública Nasuvinsa, para pasar a formar parte de la bolsa de alquiler público.

Estas subvenciones se otorgarán en régimen de evaluación individualizada y tendrán una cuantía total de 400.000 euros, con cargo al presupuesto de gastos de 2027, lo que supone duplicar la cantidad que se ha dedicado este año a esta misma convocatoria (200.000 euros), según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Mediante estas ayudas, el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias pretende "contribuir a movilizar el parque de vivienda vacía o en desuso en Navarra, tras detectar que la falta de habitabilidad o la necesidad de rehabilitaciones profundas son las causas de que no se arrienden en casi el 50% de los casos". Se pretende además fomentar la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, facilitando el acceso a la vivienda en entornos rurales, donde existe menos oferta.

Las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra (BON), con lo que se abrirá el plazo para poder optar a esta convocatoria. La condición para acceder a estas ayudas es haber cedido o estar dispuesto a ceder la vivienda a la bolsa de alquiler una vez realizada la reforma para la que se solicita ayuda, o bien que sus propietarios y propietarias se acojan al programa de "rehabilitación por renta".

La Dirección General de Vivienda plantea la concesión de estas ayudas en régimen de evaluación individualizada, con el fin de otorgarlas por orden de presentación una vez comprobado que las personas demandantes cumplen los requisitos técnicos y económicos tasados, sin que sea necesaria la comparación entre solicitudes. Esta modalidad garantiza la agilidad administrativa necesaria para que las obras se ejecuten dentro del ejercicio presupuestario correspondiente.

Las ayudas a propietarios para rehabilitar sus viviendas vacías antes de cederlas a la bolsa de alquiler en condiciones óptimas de habitabilidad se suman a otras ventajas económicas y fiscales que también se les presta para dar este paso. Destacan, entre ellas, la concesión de una subvención equivalente a cuatro meses de la renta de alquiler, garantías de cobro puntual de la renta mensual, la suscripción de un seguro multirriesgo del continente por parte de Nasuvinsa, la tramitación y abono del certificado de eficiencia energética, el pago de los gastos de comunidad hasta un máximo de 50 euros o la devolución de la vivienda en buen estado cuando termina el contrato, entre otros beneficios. A cambio, se plantea un contrato de cesión de la vivienda de una duración de 7 años y 6 meses bajo un precio de alquiler asequible, según el estado y tamaño de la vivienda.

Navarra cerró el primer semestre de este año con 1.163 viviendas en su bolsa pública de alquiler, un 7% más que el ejercicio anterior, la mayor parte ubicadas en Pamplona y Comarca (63%) y la Ribera (22,5%), seguidas de Tierra Estella (5,5%), Sakana (2,4%) y otras zonas de la Comunidad Foral.