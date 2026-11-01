Auxiliado un escalador tras sufrir un accidente en el entorno de la Escuela de Escalada de San Fausto, en Allín

Auxiliado un escalador accidentado en el entorno de la Escuela de Escalada de San Fausto, en Allín - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un escalador ha sido auxiliado este domingo en el entorno de la Escuela de Escalada de San Fausto, en el término municipal de Allín (Navarra), según informa la Guardia Civil.

Sobre las 15.28 horas, la Guardia Civil ha recibido un aviso, solicitando la presencia de una patrulla para acotar la zona de aterrizaje de un helicóptero en el cruce de las carreteras NA-718 y NA-7139, debido a un accidente sufrido por un escalador en las inmediaciones de dicha escuela.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Eulate, que ha intervenido para facilitar y asegurar la zona de aterrizaje de la aeronave.

Una vez atendido, el accidentado ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra para recibir asistencia sanitaria.