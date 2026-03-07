Auxiliado un joven de 17 años tras sufrir una convulsión durante las Javieradas

Archivo - El joven ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra para su valoración. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del mediodía de este sábado, mientras se está desarrollando la primera Javierada, efectivos de la Guardia Civil han auxiliado a un peregrino de 17 años, natural de San Sebastián, que ha sufrido una convulsión tras salirse de la vía y caer por el quitamiedos en las inmediaciones de la antigua carretera de Jaca.

El joven ha sido atendido en primera instancia por agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil que se encontraban de servicio en el dispositivo de seguridad del evento. Posteriormente ha sido asistido por los servicios sanitarios y evacuado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) para su valoración médica.

La intervención se enmarca dentro del dispositivo de seguridad y asistencia desplegado con motivo de las Javieradas, en el que los agentes colaboran con los servicios sanitarios para atender cualquier incidencia que pueda producirse durante el recorrido de los peregrinos.