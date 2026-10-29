Aval del Parlamento foral a 5 millones de euros en ayudas al sector ganadero afectado por la sequía

Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves un proyecto de ley foral de concesión de un suplemento de crédito de 346.333 euros y de un crédito extraordinario por valor de 5,1 de euros para atender distintas necesidades de varios departamentos del Ejecutivo foral dentro del Presupuesto de 2026. El proyecto ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo de Vox, que ha votado en contra.

La mayor parte de los fondos, 5 millones de euros, se destinarán a ayudas al sector agrario afectado por la sequía prolongada registrada entre mayo y septiembre de 2026. El Gobierno de Navarra declaró el pasado 7 de octubre esta situación como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y ganadero de la Comunidad foral, por lo que las ayudas permitirán compensar a las explotaciones ganaderas afectadas por la pérdida de rentabilidad y los sobrecostes derivados de la falta de pastos y forrajes.

La intención del Gobierno de Navarra es habilitar una línea de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas de ovino, caprino, vacuno y equino, con la que se espera llegar a un total 1.949 explotaciones ganaderas, con un apoyo de entre 8 y 50 euros por cabeza de ganado.

En otro orden de cosas, a través del proyecto de ley foral se habilitan 48.000 euros para el Ayuntamiento de Cirauqui, destinados a reformar el edificio de las antiguas escuelas, que albergan el consultorio de la localidad; 83.250 euros en Tudela para la Fundación Civil San Francisco Javier, en el marco del proyecto Lourdes, barrio de colores, orientado a promover la convivencia intercultural; y 15.000 euros para el Ayuntamiento de Villava, para redactar el proyecto de un centro de día.

Asimismo, la ley foral contempla un suplemento de crédito de 346.333 euros para la Fundación I+D Automoción y Mecatrónica (NAITEC), a propuesta del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Esta aportación se enmarca en el plan de viabilidad aprobado en diciembre de 2025 para avanzar hacia la sostenibilidad económica de la fundación, considerado agente clave del sistema navarro de innovación y del desarrollo tecnológico e industrial. Las previsiones de tesorería apuntan a un nuevo déficit a partir de diciembre de 2026, por lo que resulta necesario reforzar su financiación para sostener su actividad ordinaria.

La financiación del suplemento de crédito para NAITEC se realizará mediante la reasignación de créditos disponibles de distintas partidas del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. En el caso de los créditos extraordinarios, los 5 millones de euros para las ayudas agrarias se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia, mientras que las restantes actuaciones se cubrirán mediante créditos disponibles de otras partidas presupuestarias.

Además, se ha incorporado una enmienda de EH Bildu para modificar la denominación de una partida recogida en los Presupuestos de 2026 y dirigida al Ayuntamiento de Ansoáin para obras en el patio del colegio Ezkaba. "Se ha constatado que la denominacio´n de la partida no esta´ correctamente indicada ya que las obras a ejecutar se situ´an debajo de la cubierta, no constituyendo la cubierta en sí", recoge la enmienda.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha explicado que este proyecto de ley va a permitir "responder a compromisos muy concretos que debemos atender en el presente ejercicio y que no pueden demorarse al próximo año". "Lo que se pretende es dar respuesta a una situación excepcional que afecta al sector agrario, reforzar la continuidad de un agente estratégico para la innovación industrial y también atender necesidades concretas de entidades locales y proyectos de convivencia", ha explicado.

El parlamentario de UPN Miguel Bujanda ha señalado que su formación lleva "defendiendo y reclamando desde hace meses" las ayudas al sector primario. "Llegan tarde y sobre todo llegan en una cuantía claramente insuficiente. Nuestros ganaderos y ganaderas llevan meses soportando el incremento de la compra por alimentar a sus animales. Es una situación sin precedentes y la respuesta deberá ser también sin precedentes. Los 5 millones se quedan justos y escasos", ha afirmado.

Por parte del PSN, Carlos Mena ha valorado la ayuda al sector primario. "Las consecuencias de este verano, marcadas por las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, son evidentes. Somos conscientes de que estos 5 millones no solucionan todos los problemas, pero van a aliviar parte de esos sobrecostes y ayudar a que muchas explotaciones sigan adelante", ha asegurado, para defender también que "hay que poner encima de la mesa políticas para paliar los efectos del cambio climático".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha detenido también en la ayuda al sector primario, "después del verano más caluroso de toda la historia". "El cambio climático va a ser caro y va a requerir de recursos económicos de un modo muy importante", ha indicado, para plantear "la necesidad de una fiscalidad más justa, más progresiva y que garantice y dé estabilidad a los ingresos presupuestarios".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha respaldado las ayudas al sector primario, "teniendo en cuenta que en Navarra se ha producido una situación meteorológica excepcional, con temperaturas altas durante mucho tiempo y escasas lluvias en junio, julio, agosto y septiembre".

Por parte del PPN, Irene Royo ha dado su apoyo a la ley.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha indicado que "hoy el cambio climático nos cuesta 5 millones a todos los navarros y las navarras para ayudar a un sector al que, por cierto, le ha costado mucho más". "El cambio climático es caro y más caro será cuanto más tardemos en luchar contra él. Las políticas de mitigación y adaptación como la que hoy aprobamos son importantes, pero es más importante aún la prevención", ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha destacado que "este Gobierno presume de tener el presupuesto más grande de la historia de Navarra y, sin embargo, estamos aquí, aprobando modificaciones por más de 5,4 millones de euros porque hay gastos que no cuentan con crédito suficiente o que no estaban previstos en las partidas correctas". "Podemos entender el dinero destinado a apoyar a las explotaciones agrarias, que responden de verdad a una necesidad real, pero la realidad es que no nos fiamos de lo que hace este Gobierno con el dinero de todos", ha afirma