Aviso amarillo por bajas temperaturas este lunes en el Pirineo navarro

Archivo - Heladas - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará el próximo lunes, 5 de enero, el aviso amarillo -peligro bajo- por temperaturas mínimas en el Pirineo de Navarra.

Según sus previsiones, en esta zona de la Comunidad foral los termómetros podrán descender hasta los seis grados bajo cero. El aviso estará vigente desde la medianoche y hasta las 9 horas del lunes.

La AEMET prevé un descenso de las temperaturas mínima en toda Navarra. Este domingo, los termómetros se situarán entre -1 y 3 grados en Estella, entre -3 y 2 grados en Pamplona, entre -4 y 4 grados en Roncal, y entre 2 y 6 en Tudela.

La bajada de las temperaturas será más pronunciada el lunes. En Estella los termómetros oscilarán entre los -3 y los 4 grados; en Pamplona entre los -4 y los 3, en Roncal entre los -6 y los 2; y en Tudela entre los 0 y los 5 grados.