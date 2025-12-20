Aviso amarillo por nieve el domingo y lunes en el Pirineo y centro de Navarra

Archivo - Imagen de archivo de un paisaje nevado. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este domingo y lunes el aviso amarillo por nevadas en el Pirineo y la zona centro de Navarra.

Según informan desde la entidad, en el Pirineo podrá registrarse una acumulación de nieve en 24 horas de cinco centímetros por encima de 900 metros. No obstante se podrán acumular cantidades inferiores por debajo de esta cota.

Por su parte, en la zona centro de la Comunidad foral la nieve podrá alcanzar los dos centímetros de espesor en 24 horas por encima de 600 metros. No obstante se podrán acumular cantidades inferiores por encima de 500 metros. En ambas zonas el aviso amarillo estará vigente desde las 15.00 horas del domingo y se prolongará hasta las 9.00 horas del lunes.

La AEMET prevé para este domingo cielos nubosos o cubiertos. Lluvias moderadas y chubascos, más intensas en la mitad norte. Cota de nieve bajando de 1100-1300 metros hasta los 700-800 metros al final. Temperaturas en descenso, que tendrán lugar al final del día. Heladas débiles en el Pirineo y dispersas en la mitad norte. Viento flojo de sureste, tendiendo a quedar variable.