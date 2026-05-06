El aviso de dos menores al 112 permite la intervención de la Policía Foral en dos casos de violencia familiar

Agente de Policía Foral en acompañamiento a un menor, en una foto de archivo. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha destacado la "valiente, rápida y decidida" actuación de dos menores, capaces de pedir ayuda, a través del 112, "en momentos de máxima tensión", lo que fue determinante para que agentes del cuerpo autonómico pudieran intervenir en dos episodios de violencia registrados en la noche de este martes en domicilios navarros.

En la primera actuación, agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Estella fueron movilizados para acudir a una localidad de la Merindad, tras la llamada de un niño que, visiblemente preocupado, solicitó presencia policial al manifestar que su padre se encontraba muy violento en el domicilio familiar. "La claridad del aviso y la rapidez con la que el menor pidió ayuda permitieron una inmediata respuesta policial", resaltan desde la Policía Foral.

A la llegada de las patrullas, los agentes comprobaron la situación y procedieron a la intervención con el presunto implicado, que mostró una actitud de oposición y enfrentamiento hacia los policías, siendo finalmente detenido.

Las diligencias de este caso han sido instruidas por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Estella y remitidas a la autoridad judicial correspondiente.

En una segunda intervención, agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tafalla acudieron a otro domicilio dentro de su demarcación, tras la llamada de otro menor, que alertó de que su padrastro pretendía agredir a su madre, quien se encontraba refugiada en el baño para protegerse.

La serenidad del menor al trasladar lo que estaba ocurriendo permitió a los agentes llegar con rapidez y actuar de forma inmediata, procediendo a la detención del presunto agresor por un delito de violencia de género.

Las diligencias han sido instruidas por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela y remitidas al juzgado correspondiente.

La Policía Foral ha puesto en valor "la valentía y capacidad de reacción de los menores, cuya decisión de pedir ayuda fue clave para activar la respuesta policial y proteger a las víctimas". Ante cualquier situación de violencia o riesgo, "interiorizar desde edades tempranas el llamar al 112 puede marcar la diferencia".