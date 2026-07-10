Los avisos por calor en Navarra continuarán el fin de semana

Archivo - Una persona llena una botella de agua de una fuente. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Navarra continuará soportando días de calor intenso los próximos días. Durante todo el fin de semana permanecerán los avisos meteorológicos por temperaturas máximas, que este sábado se extenderán a todo el territorio y que el domingo alcanzará el nivel naranja.

Este viernes estarán, entre las 13.00 y las 20.59 horas, en aviso amarillo por calor la Ribera, la zona centro y el Pirineo, con temperaturas máximas previstas de 38, 37 y 34 grados, respectivamente. El aviso se extenderá a toda la Comunidad foral este sábado y se podrán llegar a los 38 grados en el centro y la Ribera, 37 grados en la vertiente cantábrica y 36 en el Pirineo navarro.

Ya el domingo el aviso meteorológico aumentará a nivel naranja en la zona centro de Navarra, donde los termómetros alcanzarán los 39 grados. La Ribera del Ebro, la vertiente cantábrica y el Pirineo estarán en aviso amarillo con unas temperaturas máximas previstas de 38, 37 y 36 grados, respectivamente.