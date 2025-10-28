El Ayuntamiento acuerda celebrar en San Fermín "de forma estable" el Día de la Diversidad el 12 o 13 de julio

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado por unanimidad una declaración que apuesta por "consolidar el Día de la Diversidad en el calendario festivo de San Fermín, a celebrar de forma estable el 12 o 13 de julio, como espacio de reconocimiento de la pluralidad cultural y social de Pamplona".

En un segundo punto, la declaración, formulada por el PSN, emplaza a trasladar la 'Kalejira de las Culturas' al citado Día de la Diversidad e integrarla en el programa oficial de las fiestas.

En tercer lugar, se apuesta por trabajar esta propuesta con el grupo de trabajo 'Mazedonia Kalejira de las Culturas', que se encarga de organizar la Kalejira en Sanfermines y con la Mesa de los Sanfermines".

En un cuarto y último epígrafe, se acuerda encargar al área de Cultural y a la de Diversidad Cultural que "trabajen en coordinación con los colectivos sociales y culturales de la ciudad con esta visión en la preparación de los próximos Sanfermines de 2026".