El Ayuntamiento avanzará aceras, creará nuevos pasos peatonales y reordenará plazas de aparcamiento en San Jorge

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a acometer, durante los dos próximos meses, diferentes actuaciones de creación de nuevos pasos peatonales y de ampliación de aceras en avances en pasos ya existentes en el barrio de San Jorge, concretamente en el entorno de la calle Sanduzelai y otras calles cercanas.

La Junta de Gobierno Local del Consistorio pamplonés ha aprobado un gasto para estos trabajos de 148.529,67 euros, que ejecutará la empresa Lacunza Hermanos SL a través de un contrato derivado del acuerdo marco de obras de rehabilitación de espacios públicos.

Se actuará en cinco zonas, que son la avenida San Jorge y su conexión con Doctor Lucea, Sanduzelai y la confluencia con Doctor Lucea, la intersección de Doctor Salva y Doctor Landa, el entorno de Sanduzelai y Doctor Salva y, por último, en la conexión de Santa Vicenta María con Doctor Fleming.

En todas las actuaciones "se mejoran las aceras existentes" mediante avances hacia el paso peatonal, se reordenan los aparcamientos situados en su cercanía "para mejorar la seguridad y comodidad" del tráfico peatonal y se adapta el sistema de drenaje superficial a la nueva disposición.

La primera actuación consistirá en la creación de un nuevo paso de peatones en la avenida de San Jorge, en las inmediaciones de la iglesia, para encauzar el tráfico peatonal actual que en estos momentos atraviesa la mediana existente.

El paso limitará con la entrada de carga y descarga de la iglesia y continúa en la acera norte por el trayecto peatonal existente. El avance de la acera en ambos lados ocupa el actual carril de aparcamiento.

En el lado sur, en el sentido de avance del tráfico se ocupan 3 metros antes del paso para mejorar la visibilidad y, en su zona posterior, hasta la intersección con Doctor Lucea, se dispondrán una serie de plazas de aparcamiento para motocicletas. Debido al tráfico existente, se instalará un semáforo para regular el paso peatonal.

Además, para "templar el tráfico" en el recorrido de la calle Doctor Lucea, se realizarán avances de acera ocupando los carriles de aparcamiento (en un lado en batería y en el otro en línea), resultando una anchura para el tráfico rodado de salida de 4 metros, con el paso peatonal elevado hasta la cota de acera, sustituyendo el actual paso a nivel calzada.

Como segunda actuación, para completar el recorrido de la calle Doctor Lucea, se avanzarán las aceras de su cruce con Sanduzelai ocupando los carriles de aparcamiento existentes, en línea en Sanduzelai y en batería y en línea en Doctor Lucea.

La entrada de tráfico rodado tendrá una anchura de 3,94 metros y paso de peatones sobreelevado más próximo a la intersección que el existente en la actualidad.

ACTUACIONES EN LA CALLE DOCTOR SALVA Y SANTA VICENTA MARÍA

En el cruce actual de las calles Doctor Salva y Doctor Landa, se actuará tanto en la zona del paso peatonal existente como en el de nueva creación que se implementará en la calle Doctor Salva. Se avanzarán las aceras en el acceso de ambos pasos ocupando los 2,20 metros de anchura del carril de aparcamiento a cada lado.

En la llegada al paso peatonal de Doctor Salva, se dispone una zona previa de acera avanzada de 3 metros para mejorar la visibilidad del mismo. Esta actuación contempla la reposición de la acera actual en esa zona hasta la fachada de los edificios, debido a su estado actual y a la estrechez de la misma.

Los trabajos previstos en la intersección de Sanduzelai y Doctor Salva constan de dos partes. Por un lado, se llevará a cabo un avance de la acera este del paso de peatones existente en la calle Sanduzelai, cuyo avance en la acera oeste ya está realizado, utilizando los aparcamientos actuales en batería y disponiendo una zona anterior de 3 metros para mejorar la visibilidad.

Por otro lado, en la entrada a la calle Doctor Salva, se modificará el paso existente, disponiendo la calzada a cota de acera para templar el tráfico.

Por último, la quinta actuación, se llevará a cabo en la prolongación de la calle Santa Vicenta María y su conexión con la calle Doctor Alexander Fleming.

El avance de la acera se realizará sobre el aparcamiento en línea de la margen izquierda en el sentido de avance y en el aparcamiento en línea de la margen derecha, quedando limitada la calzada de circulación a 3,91 metros de anchura.