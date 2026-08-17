El Ayuntamiento de Burlada condena la agresión a un concejal de UPN y le traslada su apoyo

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Burlada ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que "rechaza y condena" la agresión sufrida por el concejal de UPN Carlos Oto Martinez el pasado sábado durante las fiestas de la localidad.

"Ninguna diferencia de opinión justifica el ataque a la integridad y derechos de ninguna persona en Burlada ni en ningún lugar. Lo que nos parece imprescindible para la ciudadanía lo es también, en particular, para quienes la representamos en este Ayuntamiento, en el que por definición hay divergencia de opiniones, que reflejan la natural disparidad de criterios de una sociedad abierta, flexible, viva y respetuosa como la de Burlada", recoge la declaración.

Por ello, la Junta de Portavoces considera que, "en esta sociedad democrática, lo sucedido no tiene cabida en nuestro municipio". "Burlada es un municipio diverso y la Corporación municipal es un reflejo de ello. Ese reflejo de diversidad debe también ser ejemplo de convivencia", subraya.

El Ayuntamiento ha llamado a la ciudadanía a vivir las fiestas "desde el respeto, la convivencia y la tolerancia" y ha trasladado su "apoyo y solidaridad" al concejal agredido.