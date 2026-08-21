El Ayuntamiento de Burlada expresa su "profundo pesar" por el fallecimiento del niño que se precipitó de un tercer piso

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burlada ha expresado este viernes su "profundo pesar" por el fallecimiento del niño de 10 años que se precipitó desde un tercer piso tras el incendio registrado en una vivienda de la localidad.

El Ayuntamiento ha trasladado en un comunicado sus condolencias y todo su "apoyo y cercanía a la familia y a las personas allegadas del menor en estos momentos de enorme dolor", y ha puesto a su disposición "los recursos municipales necesarios".

El Consistorio ha hecho extensivo su apoyo a todas las personas afectadas por el incendio y ha agradecido la intervención de los servicios de emergencias, bomberos, servicios sanitarios y cuerpos policiales que participaron en la atención del suceso.