El Ayuntamiento condena "de manera firme y rotunda" los ataques vandálicos sufridos por varias empresas de Pamplona

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado, con los votos a favor de UPN, PSN, PP y Geroa Bai y la abstención de EH Bildu, una declaración en la que se condena "de manera firme y rotunda los recientes ataques vandálicos sufridos recientemente por varias empresas" de la ciudad.

La declaración inicial había sido presentada por UPN, pero el texto aprobado es el resultante de una enmienda de sustitución del PSN. En un primer punto, se condena "de manera firme y rotunda los recientes ataques vandálicos sufridos recientemente por varias empresas de Pamplona, así como cualquier actuación de amenaza, coacción, intimidación o señalamiento contra empresas, comercios y profesionales". "No existe discrepancia ni reivindicación que pueda justificar este tipo de comportamientos", señala la resolución.

En un segundo punto, se expresa la "solidaridad y el apoyo institucional del Ayuntamiento a todas las empresas afectadas, a sus responsables y trabajadores, trasladándoles el compromiso municipal con la defensa de su libertad para desarrollar su actividad económica con seguridad y sin ningún tipo de intimidación".

En tercer lugar, se insta "al esclarecimiento de los hechos y a la investigación de todos los ataques, con el objetivo de identificar a sus responsables y que estos asuman las correspondientes consecuencias legales, rechazando cualquier forma de violencia o vandalismo contra el tejido económico de nuestra ciudad".

Por último, se reafirma el "compromiso de Pamplona con la convivencia, el pluralismo, la libertad y el respeto, defendiendo una ciudad en la que las discrepancias se expresen siempre por cauces democráticos y pacíficos, en la que se respete la libertad de empresa y en la que ningún colectivo, actividad económica o profesional pueda ser objeto de intimidación o violencia por sus decisiones o planteamientos".