El Ayuntamiento "se congratula" y agradece al Cabildo la autorización del baile de los gigantes en la Catedral

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado este lunes que "se congratula y agradece" al Cabildo de la Catedral la decisión de autorizar el baile de los gigantes en el interior de la Catedral de Pamplona, dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona con motivo del 602º aniversario del Privilegio de la Unión y del sexto centenario de la muerte del rey Carlos III.

Según han indicado desde el Consistorio en una nota, la decisión ha sido comunicada esta mañana, pasadas las 11.30 horas, a través del Arzobispado a quien el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, "ha agradecido expresamente su labor de intermediación".

Así las cosas, a partir de las 17.45 horas, la comparsa de Gigantes y Cabezudos y Duguna Iruñeko Dantzariak / Dantzaris de Pamplona acompañarán a la Corporación, en Cuerpo de Ciudad, a la Catedral, donde se realizará un responso por parte del arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, una ofrenda floral y, finalmente, las danzas de Duguna y de los gigantes.

El Ayuntamiento de Pamplona ha destacado "tanto la implicación como la convicción de todas las partes para, por encima de las diferencias, poner en valor el espíritu del Privilegio de la Unión y llegar a un entendimiento para celebrar un acto tan especial como el que se va a desarrollar esta tarde".

Tras "agradecer la decisión del Cabildo y la intercesión del Arzobispado", desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor que "es la propia ciudad, sus gentes y sus tradiciones las que salen reforzadas".