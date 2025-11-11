El Ayuntamiento cubrirá las obras de Casa Seminario con lonas que recrean su fachada e incluyen personajes "reseñables"

Imagen de la lona que recubre las obras de Casa Seminario - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha la iniciativa 'Pamplona, con Nombre Propio', que unirá historia, arte y turismo durante las obras de rehabilitación del edificio de Casa Seminario, en plena Plaza Consistorial.

Para cubrir la fachada mientras duran las obras, el Ayuntamiento está instalando unas lonas gigantes que reproducen la fachada del edificio y en cuyos balcones se asoman 19 personajes "reseñables" y símbolos de Pamplona, coincidiendo con la celebración del 2.100 aniversario de la ciudad.

Entre las figuras representadas se encuentran nombres como Cneo Pompeyo Magno, fundador de la ciudad; Remigia Echarren, la funambulista pamplonesa; Catalina de Foix, última reina de Navarra; o el violinista Pablo Sarasate, entre otros.

Todos ellos "conforman una galería visual que rinde homenaje a quienes han contribuido a construir la identidad de Pamplona a lo largo de los siglos".

El proyecto ha sido impulsado de forma conjunta por las áreas de Proyectos Estratégicos, Turismo y Alcaldía, con el objetivo de "convertir este espacio en una herramienta de divulgación turística e histórica".

'Pamplona, con Nombre Propio' invita tanto a vecinos como a visitantes a "detenerse ante Casa Seminario y descubrir la historia de la ciudad a través de sus protagonistas". Para ampliar la información, las lonas incluyen un código QR que permitirá acceder a contenidos digitales sobre cada personaje y símbolo representado, disponibles en la página web municipal.

El coste total de la intervención asciende a 5.300 euros por el diseño, que ha realizado la empresa de diseño Artworks, y 21.000 euros por la producción de las lonas, sufragados al 50% entre la constructora y el Ayuntamiento de Pamplona, que permanecerán instaladas durante aproximadamente cinco meses, mientras se desarrollan las obras de rehabilitación.

Con esta iniciativa, Casa Seminario "se transforma en un espacio vivo, que combina cultura, historia y arte urbano, y que permite embellecer el entorno de la Plaza Consistorial mientras se recupera uno de los edificios más singulares del casco histórico de Pamplona".