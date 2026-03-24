El Ayuntamiento encarga a Pamplona Ciudad Habitable los trabajos para la futura rehabilitación del Cine Guelbenzu

Cine Guelbenzu. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado el encargo del Consistorio a la empresa municipal Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen S.A. de los trabajos preparativos de asistencia y seguimiento técnico relacionados con la rehabilitación del Cine Guelbenzu.

El plazo de ejecución del encargo es de doce meses y el presupuesto asciende a 12.100,13 euros. De esta forma, el Ayuntamiento de Pamplona quiere sentar las bases de un futuro concurso de proyectos para la rehabilitación de un espacio, que fue epicentro cultural del barrio durante cuatro décadas, ha expuesto en una nota.

El encargo incluye la recopilación de documentación técnica y jurídica sobre las propiedades del Cine Guelbenzu; la coordinación de trabajos y obras de limpieza y accesos del cine; la contratación y coordinación del trabajo de levantamiento de planos y elaboración de documentación técnica básica para el concurso; y el seguimiento de elaboración del programa de necesidades para el futuro concurso.

Asimismo, PCH-IB, S.A. preparará la documentación técnica y redactará los pliegos para realizar ese concurso de proyectos bajo el título de 'Redacción del Proyecto de Ejecución para la Rehabilitación del edificio Guelbenzu como Infraestructura Cultural y Climática del barrio de la Milagrosa y, en su caso, la dirección de obra del mismo', con un único ganador. Personal técnico de PCH-IB, S.A. participará en el jurado de ese concurso y en la elaboración del informe de valoración de propuestas hasta la emisión del fallo sobre el ganador del concurso.

Tras el concurso, la empresa municipal, junto con los técnicos del área de proyectos del Ayuntamiento de Pamplona, deberá diseñar y desarrollar el procedimiento negociado sin convocatoria ni concurrencia para la adjudicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución, a favor del equipo ganador del concurso de proyectos. Por último, PCH-IB, S.A. se encargará de la supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato de redacción del proyecto de ejecución hasta la entrega del mismo al Ayuntamiento de Pamplona.

CASI VEINTE AÑOS COMO SALA DE CINE

El Ayuntamiento de Pamplona es propietario del Cine Guelbenzu, situado en el barrio de La Milagrosa, un equipamiento que forma parte de la memoria cultural tanto del barrio como de la ciudad. Desde su apertura en 1963 como sala de cine hasta el cese de su actividad en 1981, el edificio se consolidó como uno de los principales espacios de ocio de Pamplona. Aunque a comienzos de los años 2000 se intentó reactivarlo como teatro, el inmueble permanece cerrado desde 2003.

Décadas después, el impulso para su recuperación tomó forma con la aprobación en 2023 del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de la Milagrosa. Este planeamiento establece la implantación de una dotación pública local en parte de la parcela, correspondiente al ámbito del Cine Guelbenzu y los locales adyacentes. Además, determina que la obtención de estos suelos debe realizarse mediante expropiación al tratarse de dotaciones públicas en suelo urbano consolidado. El Ayuntamiento ha llevado a cabo la expropiación de los locales colindantes, asegurando así, ha expuesto, la disponibilidad completa del ámbito necesario para garantizar la viabilidad física y funcional de la futura rehabilitación del edificio y su adecuada integración urbana.

Paralelamente, durante 2025, el Ayuntamiento ha promovido, de la mano de Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen SA, un proceso participativo específico para explorar los posibles usos del inmueble. Este proceso, enmarcado en el Plan de Acción Integrado (PAI) del barrio dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y desarrollado bajo el lema 'La Mila: un Barrio de Cine', ha evidenciado el alto potencial del edificio para convertirse en un nuevo equipamiento sociocultural. Las aportaciones vecinales han subrayado su capacidad para responder a la carencia de espacios comunitarios, ampliar la oferta cultural y actuar como motor de transformación del entorno, ha indicado el Ayuntamiento.