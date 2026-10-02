El Ayuntamiento homenajea a las personas mayores de la ciudad, con especial mención a Isabel Berastegi, de ASORNA

Imagen del acto - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-GORKA BEUNZA

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha rendido homenaje este viernes a las personas mayores de la ciudad, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, declarado por la ONU.

El alcalde, Joseba Asiron, junto a integrantes de la Corporación municipal, han recibido en la Casa Consistorial a representantes del Consejo Municipal de Personas Mayores y de las distintas redes del Pacto por las Personas Mayores.

La recepción de este año ha reconocido de manera especial a Isabel Berastegi, delegada del grupo de personas mayores sordas y miembro de la Asociación de Personas Sordas de Navarra ASORNA.

Este reconocimiento de una persona con discapacidad auditiva y dificultades de comunicación busca "dar voz y visibilidad en los actos públicos y representativos de Pamplona a estas personas".

La recepción ha contado con una intérprete de lengua de signos, que ha traducido todas las intervenciones. En el acto han tomado la palabra el alcalde y la homenajeada, quien ha reivindicado el uso de la lengua de signos para poder participar en las actividades "de la vida social, construir comunidad y evitar situaciones de soledad".

Todas las personas que han acudido a la recepción han recibido un pequeño obsequio por la celebración: una bolsa de tela con un llavero con el escudo del Ayuntamiento de Pamplona, una libreta también con el escudo, un bolígrafo y una taza.

El homenaje a las personas mayores con discapacidad está directamente relacionado con una de las líneas de trabajo del Plan de la Persona Mayor, que plantea "avanzar hacia una ciudad más accesible, inclusiva y adaptada a las necesidades de todas las personas, independientemente de su edad o de sus capacidades".

En esta misma línea, recientemente se ha puesto en marcha el Consejo de Accesibilidad, "un espacio de participación y trabajo que debe servir para seguir detectando barreras, escuchar las necesidades de la ciudadanía y avanzar hacia una Pamplona en la que todas las personas puedan participar plenamente".