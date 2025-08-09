Ayuntamiento de Lerín y la Red Astronavarra Sarea organizan una observación de las Perseidas la noche del 12 de agosto

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lerín, a través de su programa 'Lerín Tierra Estrella', y la Red Astronavarra Sarea han organizado una observación del máximo de las Perseidas el 12 de agosto de 2025 en el campo viejo de fútbol.

Según han informado en una nota de prensa, este será "el ensayo general para la gran observación que se programa para el eclipse total de sol justo un año después".

Cada año, desde 2009, la Red Astronavarra Sarea colabora con la organización de una observación del cielo para todos los públicos en la noche del máximo de las Perseidas. Esta lluvia de estrellas fugaces marca el centro de la actividad astronómica del verano.

En años anteriores se ha organizado, de la mano del Planetario de Pamplona, en el castillo de Javier (2024), en Puente La Reina (2023), en el valle del Roncal (2021). Y este año, aprovechando que la noche del máximo de este fenómeno astronómico coincide "con una puesta de sol muy especial, cuando nuestro astro ocupará la misma posición que lo hará justo dentro de un año, cuando la luna pase por delante del disco solar y se haga de noche en pleno día", tendrá lugar desde Lerín.

Por eso las actividades de esa noche de las Perseidas comenzarán antes que otros años, para poder comprobar cómo estará el sol a las 20.30 horas aproximadamente, cuando en 2026 comience el eclipse total de sol. Este año, la luna, que saldrá más tarde, "no ocultará al sol, pero servirá como ensayo general del mejor lugar para observar el eclipse total del año que viene". Los astrónomos de Astronavarra colocarán telescopios y aportarán explicaciones.