El Ayuntamiento mantendrá la cláusula del PEAU de Maristas que impide dar licencias a viviendas libres antes que a VPO

PAMPLONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que el Consistorio mantendrá la cláusula del PEAU de Maristas que establece que no se otorgarán licencias de ocupación a las viviendas libres antes que a las protegidas.

Preguntado durante una rueda de prensa sobre si el Consistorio "puede garantizar" que no se darán las licencias a las viviendas libres hasta que se construya la vivienda protegida, Abaurrea ha respondido que "no es que el Ayuntamiento pueda garantizar, es que eso es lo que dice el Plan Especial".

"Pero es que lo decía antes. No lo dice ahora, ya lo decía. Por tanto, a eso me tengo que sujetar. Es que el PEAU dice eso. Por tanto, no es que el Ayuntamiento tenga que hacer ningún esfuerzo especial ni ninguna declaración pública. Es que es lo que dice el PEAU", ha subrayado.

Según ha remarcado, "como Ayuntamiento estamos a la espera, yo he tenido reuniones con las dos cooperativas, con la entidad que es un poco la asesora". "Hemos comentado cuál es el papel del Ayuntamiento y estamos a la espera de algunos acontecimientos que, según nos han dicho, se tienen que producir a lo largo de este mismo mes. Ya dijimos que veremos en marzo cuál es el resultado de todo esto y en función de eso el Ayuntamiento irá tomando decisiones", ha indicado.

Esta es una situación, ha dicho Abaurrea, "que nos preocupa profundamente". "Lo que vamos a hacer es acompañar -porque es nuestro papel, nosotros no tenemos mucho más papel en este caso ahora-, es desear que la promoción salga adelante porque es en beneficio de las propias familias y es en beneficio de la ciudad", ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que "vamos a ver acontecimientos, pero como digo, estaremos en contacto con las cooperativas, con el propio Gobierno de Navarra y buscaremos la mejor fórmula para que esto prospere". "Sé que hay quien quiere dar malas noticias", ha añadido, tras remarcar que "yo prefiero ver y, cuando realmente la noticia sea mala, si lo es, pues entonces iremos viendo las actuaciones que hay que desarrollar". "Pero mientras tanto, vamos a ver cómo se desenvuelve esta cuestión", ha comentado.