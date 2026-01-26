El Ayuntamiento no tiene novedades sobre el derribo de Jaso pero se "prepara" para atender a quienes lo "requieran"

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha afirmado que "no tenemos novedades reseñables en estos momentos" sobre el derribo de la antigua ikastola Jaso, ya que "se sigue pendiente de la resolución judicial para un eventual desalojo a futuro", pero sí que "estamos preparándonos también para, en la medida en que tengamos recursos, poder atender al máximo de personas que requieran atención social en ese momento".

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Mauleón ha apuntado que "el área de Acción Social y el resto de dispositivos del Ayuntamiento trabajan de manera permanente con las personas en situación de sinhogarismo".

"Y en la medida en que vamos disponiendo de plazas libres en los diferentes programas, lógicamente, acceden personas que están o han estado pernoctando en Jaso, en Aranzadi, en los diferentes lugares de la ciudad donde hay personas sin hogar", ha apuntado.

Según ha remarcado, la "atención a estas personas" es "un trabajo permanente". "Otra cosa", ha dicho, "es que tengamos plazas disponibles" dentro de las 155 que están fijas durante todo el año y que crecen hasta las más de 200 "en los momentos de temperatura extrema".

Por otro lado, ha destacado que "no solo el área de Acción Social, sino el Ayuntamiento, hemos tenido varias reuniones con el vecindario de Etxabakoitz", sobre la ikastola Jaso. "La comunicación es permanente, y también desde el área de Acción Social trabajamos con entidades sociales que están apoyando a las personas en ese día a día. Incluso desde la unidad de barrio de Etxabakoitz se trabaja con entidades sociales en el propio barrio, en todo lo que tiene que ver con los programas de inclusión social", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que "no tenemos una reunión, digamos, calendarizada ahora mismo, pero es algo que venimos haciendo de manera habitual, permanente, conforme nos solicitan". "Tuvimos hace no mucho una reunión pública en el barrio como Ayuntamiento, y en lo que es el tejido social tenemos reuniones permanentes, tanto desde la dirección como desde la unidad de barrio, que está muy implicada", ha incidido.