El Ayuntamiento de Pamplona abre este martes las inscripciones para 13 cursos sobre Participación Ciudadana

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona abre este martes las inscripciones para los cursos de formación de Participación Ciudadana de invierno, que se celebran entre los meses de enero y marzo.

Las inscripciones para los trece cursos presenciales y gratuitos, gestionados por el espacio colaborativo Zentro, se realizan cumplimentando un formulario online en la web participa.pamplona.es. El plazo se suele cerrar diez días antes del inicio de cada curso.

Los cursos de este trimestre se dividen en tres áreas principales: voluntariado y ciudadanía activa, participación social organizada y asociacionismo, y redes ciudadanas y comunitarias.

Dentro de voluntariado, los cursos que se ofrecen son 'Habilidades sociales para participar: gestión emocional y la brújula de los sentimientos para la vida social' (27 y 28 de febrero), dos convocatorias de 'Hablar en público' (23, 24, 25 y 26 de marzo) y 'Acercándome al voluntariado' (5 de febrero, con doble sesión, en castellano y en euskera).

En cuanto a participación social organizada y asociacionismo, son cuatro las propuestas de gestión de asociaciones: 'Prepara tu proyecto para subvenciones' (9 de marzo), 'Pasos para crear una asociación' (26 de enero), 'Planifica, publica y mide: estrategia digital para organizaciones sociales' (23, 24 y 25 de enero), 'Diseño en Canva para asociaciones' (19, 21, 26 y 28 de enero) e 'Inteligencia artificial para asociaciones: tu asistente digital' (3, 5 y 10 de febrero). El curso de diseño en Canva da comienzo el próximo lunes, por lo que las inscripciones se deben realizar "cuanto antes".

Para el desarrollo de organizaciones se plantean tres cursos: 'Liderazgo creativo: dinamiza sesiones de creatividad en grupo' (12, 13, 19, 20, 26 y 27 de febrero), 'Visual Thinking II: el dibujo para comunicar y facilitar procesos participativos (nivel II)' (3, 5, 10, 12, 24 y 26 de marzo) y 'Teatro del oprimido: herramienta de empoderamiento colectivo' (27, 28 y 29 de marzo). Y para "potenciar la participación en igualdad", la propuesta es 'Mentoría social: acompañamiento emocional' (10 de febrero).

Los cursos se dirigen a personas mayores de 18 años de la sociedad civil, organizada o no, asociaciones, colectivos y entidades ciudadanas, así como al personal político y técnico municipal, y a profesionales del sector socio-comunitario (socioeducativo, sociocultural, sociosanitario, socio-ambiental, etcétera).

Finalizada la inscripción, se comunica a todas las personas si han sido admitidas en la formación. Tienen prioridad las personas empadronadas en Pamplona y quienes formen parte de entidades socio-culturales de la ciudad.

Además de la programación permanente trimestral, Zentro Espacio Colaborativo, ubicado en el Palacio del Condestable, ofrece servicios de formación a la carta para entidades sociales, asesoramiento e información, cesión de salas y servicio de reprografía a disposición de asociaciones y colectivos.

Además cuenta con una biblioteca especializada en participación ciudadana de acceso y préstamo público. También tiene activa una bolsa de personas formadoras, y recibe propuestas de formación de profesionales o empresas que tengan interés en impartir actividades formativas.