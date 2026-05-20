El Ayuntamiento de Pamplona ampliará el espacio peatonal en el entorno del aparcamiento de la calle Manuel Iribarren

PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a intervenir en el entorno de uno de los aparcamientos interiores de la calle Manuel Iribarren en el barrio de Mendebaldea.

Se trata de una actuación de mejora y ampliación del espacio peatonal, que incluye ampliación de aceras, reordenación de plazas de aparcamiento y la creación de nuevo paso peatonal en el interior del parking que priorice los itinerarios peatonales.

Las intervenciones propuestas "responden a un criterio homogéneo de mejora de la seguridad vial y de la calidad del espacio urbano, centrado en la priorización de la persona peatona y la optimización de la visibilidad en los cruces".

Con carácter general, se plantea el adelantamiento de los pasos peatonales, su estandarización a unas dimensiones de 5,10 metros de anchura y su elevación a la cota de la acera en la entrada y la salida del aparcamiento.

De esta forma, "se mejora la visibilidad recíproca de vehículos y peatones, se reducen situaciones de riesgo y se mantienen los itinerarios peatonales sin interrupciones".

Como consecuencia de esta nueva configuración, los vehículos "deberán invadir puntualmente la acera para acceder a las bolsas de aparcamiento, lo que contribuye a reforzar la prioridad peatonal y a moderar la velocidad del tráfico".

Para facilitar estos accesos, se instalarán módulos prefabricados de bordillo rebajado destinados al acceso de los vehículos. Se mantendrán los dos accesos actuales diferenciados, uno de entrada y uno de salida, organizados mediante dos SUDS.

La plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida ubicada en el ámbito de actuación contará con una rampa accesible para incorporarse a la acera.

NUEVO PASO PEATONAL EN EL INTERIOR DEL APARCAMIENTO

En el interior de la bolsa de aparcamiento de la calle Manuel Iribarren se propone la creación de un nuevo paso peatonal, dando continuidad al saliente de acera existente en el interior del aparcamiento y respetando las posiciones del arbolado actual.

Se eliminarán cuatro plazas de estacionamiento en la zona central para favorecer al itinerario peatonal y dotar al tránsito de una mayor seguridad.

Por último, se va a intervenir también para reconfigurar el paso peatonal que cruza perpendicularmente la calle Arcadio María Larraona a la altura del número 24.

Aprovechando la ampliación de aceras en el entorno del acceso a la bolsa de aparcamiento, se va a adelantar también el paso peatonal en el lado contrario para "incrementar la seguridad" de quienes lo atraviesen.

Los trabajos se han adjudicado a la empresa Lacunza Hermanos SL por un importe de 88.091,54 euros y un plazo de ejecución de cinco semanas. La Juntas de Gobierno Local ha autorizado el gasto y se prevé que las obras estén concluidas a finales del mes de junio.

La actuación forma parte de los contratos derivados del acuerdo marco 2024-2026 de obras de rehabilitación de espacios públicos. El proyecto se basa en la Memoria Técnica Valorada realizada por la empresa Monkaval Soluciones de Ingeniería SL.