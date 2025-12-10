El Ayuntamiento de Pamplona aprueba una OPE para 2025 con 75 plazas en diferentes áreas y servicios municipales

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Ayuntamiento de Pamplona para el año 2025. Incluye un total de 75 plazas para el desempeño de 25 puestos de trabajo en las diferentes áreas y servicios municipales. Esta propuesta ha sido negociada y acordada con la Comisión de Personal del Consistorio.

De las 75 plazas de la OPE, 27 se corresponden con Policía Municipal. Se reparten en 5 plazas de Agente de Policía Municipal, 7 de Subinspector, 13 de Agente Primero y 2 de Inspector. De esas 27 plazas, 12 serán convocadas para turno abierto y las otras 15 estarán destinadas a la promoción interna del personal de la Policía Municipal de Pamplona.

La OPE recoge 11 plazas de Oficial Administrativo, varias de ellas con requisito de titulación C1 en euskera; 5 plazas de Técnico de Integración Social también con requisito de euskera, pero con B2; y 6 plazas de Trabajador Social, detalla el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Además, se incluyen 4 plazas de Auxiliar de Funcionamiento, 3 plazas de Trabajador Familiar, 2 plazas de Auxiliar de Mantenimiento en Conservación Urbana y también 2 plazas de Traductor de Euskera y otras 2 plazas de Técnico de Juventud, estas cuatro últimas, con requisito de nivel C1 de Euskera.

Por último, se recoge una plaza de Psicólogo, de Técnico de Cooperación al Desarrollo, de Coordinador de Igualdad y LGTBI, de Coordinador de Educación, de Técnico Superior de Archivo, de Técnico de Igualdad, de Arquitecto, de Titulado Superior de Medio Ambiente, de Licenciado en Derecho, de Auxiliar de Sepulturero y de Psicólogo para Prevención de Riesgos Laborales. La Oferta Pública de Empleo contiene también una plaza tanto de Técnico de Euskera como de Técnico Comunitario con requisito de C1 y B2 de euskera, respectivamente.

REPOSICIÓN Y ESTABILIZACIÓN

La Oferta Pública de Empleo constituye el instrumento a través del cual se enumeran aquellas plazas de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Pamplona que, estando dotadas presupuestariamente, son propuestas para su cobertura definitiva mediante convocatoria del proceso selectivo correspondiente.

Existen dos vías de inclusión de plaza en una OPE: por una parte, la que responde a una tasa de reposición, que considera el saldo de bajas y altas de carácter indefinido del ejercicio anterior para determinar el número de plazas a incluir; y por otro, una tasa adicional de estabilización que, en el marco de los procesos de estabilización de empleo temporal, busca impulsar la reducción de la reducción de la interinidad en las administraciones públicas por debajo del 8%.