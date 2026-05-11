El Ayuntamiento de Pamplona comenzará este año la reurbanización de la cuesta de la Reina y zonas adyacentes

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes la firma de un convenio con la Mancomunidad de la Comarca que permitirá llevar a cabo la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de las obras de reurbanización de la cuesta de la Reina y adyacentes, en particular las calles Grupo Larraina y San Roque.

Este próximo miércoles el consejo de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio aprobará, además, el proyecto de ejecución y licitará las obras que estarán acabadas el año que viene.

El conjunto de la intervención tiene presupuestada una inversión de 3,02 millones de euros (IVA excluido), de lo que lo relativo a redes requerirá 702.441 euros (IVA excluido). Esta última cantidad correrá a cargo de la Mancomunidad.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha delegado en la Gerencia de Urbanismo municipal la suscripción del convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para hacer posible esta última operación que tiene previsto un plazo de ejecución de 10 meses.

Las obras supondrán la transformación de la cuesta de la Reina, desde la rotonda Juan XXIII hasta la rotonda de la avenida de Gipuzkoa, e incluyen también parte de las dos vías que limitan el solar de la antigua cárcel: la calle San Roque y el Grupo Larraina.

Toda la intervención tiene en cuenta la mitigación y adaptación al cambio climático creando 'corredores verdes' entre los parques de Antoniutti y Taconera y el parque de la Insumisión e duplicando el arbolado y zonas verdes, además de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), en línea con el Plan de Infraestructuras Verdes y Azules del Ayuntamiento de Pamplona.

Lo que se aprobará el miércoles es, además, un proyecto que persigue la mejora de la movilidad sostenible. Por un lado, busca facilitar la accesibilidad peatonal, incorporando medidas en los pasos de peatones e incidiendo en la caminabilidad longitudinal y transversal. Por otro, generará un carril bici de doble sentido de 3 metros de ancho que conectará con la infraestructura ciclista de la avenida de Bayona y con el carril bici de Trinitarios, que conecta con los barrios del otro lado de río: el parque fluvial, Rochapea y, San Jorge. La intervención conserva las plazas de aparcamiento existentes.

En relación a las redes, lo previsto es la renovación de la red de abastecimiento, además de dotar de redes a las parcelas dotacionales que se generarán en el espacio en el que se ubicaba la antigua cárcel.

De acuerdo al Plan Especial de Actuación Urbana aprobado en 2025, se prevé que se generen dos nuevas parcelas en las que se instale la escuela infantil de Donibane en la parcela ubicada al este y, en la parcela más próxima al actual Palacio de Justicia, la ampliación del mismo Palacio de Justicia.

INTERVENCIÓN POR TRAMOS

En el tramo entre la plaza Juan XXIII y la calle San Roque, el carril bici bidireccional discurrirá junto a la acera del parque de Antoniutti, de modo que los carriles de circulación en sentido avenida de Gipuzkoa se reducirán a un solo carril, de anchura variable.

En la otra margen se realizará el avance de los pasos de peatones, y a la altura de la calle San Roque, se ordena la circulación de entrada y salida al Club Larraina en un único sentido.

En la calle San Roque, la intersección será reorganizada para mejorar la alineación de la calzada y acera de la margen derecha, evitando los quiebros actuales y con integración del arbolado existente. La conectividad peatonal se realizará a través de paso de peatones sobreelevado ubicado al inicio de la calle.

En la calzada actual de vehículos entre San Roque y Grupo Larraina, se crea un carril bici y una acera peatonal que bordearán las instalaciones deportivas de Larraina. La solución propuesta conservará el arbolado y la actual cuneta verde.

En la zona que ocupó la antigua cárcel se proyecta construir un tramo de vial de un carril por sentido y una amplia acera con franja arbolada y SUDs.

La intersección de la cuesta de la Reina con la calle en fondo de saco del grupo de viviendas de Larraina se resuelve al mismo nivel de las aceras, "mejorando la conectividad y permeabilidad entre ambas márgenes".

Como consecuencia del nuevo trazado previsto para el paso de vehículos, se reordena el sentido de circulación del acceso y salida al club Larraina, que se hará por esa intersección.

El siguiente tramo, desde Grupo Larraina hasta la calle Monasterio de Irache, la sección tipo propuesta está configurada por un carril bici, dos carriles para vehículos y en el margen izquierdo no se interviene, ya que la zona está reurbanizada recientemente.

En el margen derecho desde el acceso al Club Larraina se proyecta un camino que conecta con el paso peatonal de acceso a la Taconera. La intervención propuesta contempla la eliminación del carril central actual para los giros a izquierda, con nueva regulación semafórica.

Desde la calle Monasterio de Irache hasta la glorieta de la avenida de Gipuzkoa, se reorganiza la plataforma vial reduciendo el número de carriles a uno por sentido, excepto en la zona final de la subida, donde se habilitará un carril adicional para giros a la derecha.

El carril bici se desarrolla en la margen izquierda del sentido de subida, a partir de la cuneta existente, sin ocupar el talud del parque de la Taconera respetando el glacis; en el margen opuesto se proyecta una acera al límite del talud existente.

Por último, en la glorieta que de la avenida de Gipuzkoa, para conectar el carril bici existente con el itinerario ciclable situado al norte de la glorieta, se plantea reducir el ancho de la calzada de la glorieta, habilitando un carril bici en el margen exterior.