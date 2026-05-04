El Ayuntamiento de Pamplona concede más de 111.000 euros a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Archivo - Imagen de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado otorgar 111.845,90 euros a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos para sufragar las salidas y actividades que ésta realizará desde el 5 de julio de este año hasta el 4 de julio de 2027. Se trata de la aprobación de la cuarta prórroga del contrato que se suscribió en julio de 2022, para financiar la participación de la Comparsa en los actos protocolarios del Consistorio.

En concreto, la Comparsa realiza a lo largo del año trece salidas, que se inscriben principalmente durante las fiestas de San Fermín, el Privilegio de la Unión y la festividad de San Saturnino. El concreto prevé cuatro actos protocolarios, en los que la Comparsa acompaña a la Corporación en los desfiles en Cuerpo de Ciudad. Esos cuatro actos incluyen el desfile y procesión de San Fermín, del día 7 de julio; el desfile y los bailes en la Plaza Consistorial durante la Octava de San Fermín, el día 14 de julio; el desfile y los bailes del Privilegio de la Unión, del día 8 de septiembre; y el desfile, procesión y los bailes que se celebran cada año con motivo de la festividad de San Saturnino, el 29 de noviembre.

A todo ello, se suman otros eventos, que también se sufragarán con cargo a este contrato. Entre estos actos, se inscriben todas las salidas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos el resto de los días de Sanfermines y las actividades de la Comparsa durante las fiestas de San Fermín de Aldapa, que se celebran a finales de septiembre. La prórroga, al igual que el contrato original, prevé una salida o actuación extra, fuera de este programa, a petición del área de Cultura del Ayuntamiento y consensuada con la Comparsa, que no tendrá ningún coste para el Ayuntamiento.

Esta es la última prórroga prevista en el contrato, por lo que el Consistorio deberá licitar de nuevo el contrato de cara a 2027.