El Ayuntamiento de Pamplona condena la vandalización del tropezón colocado en memoria del republicano Xabier de Frutos

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes por unanimidad dos declaraciones, de Contigo-Zurekin y de PSN, en las que el Consistorio condena la vandalización del tropezón colocado en memoria del republicano Xabier de Frutos.

La declaración de Contigo-Zurekin recoge que el pleno del Ayuntamiento de Pamplona "condena enérgicamente los actos vandálicos perpetrados contra el 'tropezón' en memoria de Xabier de Frutos" y expresa su "más firme rechazo a cualquier acción destinada a ocultar, degradas o eliminar del espacio público los homenajes a las víctimas del franquismo y a quienes defendieron la democracia".

En un segundo epígrafe, el Ayuntamiento "reconoce públicamente la figura de Xabier de Frutos y de todas las personas represaliadas por el franquismo en Navarra, reafirmando su compromiso con la recuperación de la memoria histórica como herramienta de justicia, educación y convivencia democrática".

En tercer lugar, se acuerda reponer "de inmediato el tropezón en su emplazamiento original, adoptando las medidas técnicas necesarias para garantizar su protección frente a nuevos actos vandálicos, iniciar un expediente informativo para identificar a las personas responsables de estos hechos y, en su caso, ejercer las acciones legales oportunas y revisar y reforzar los protocolos y de protección de elementos de memoria democrática en el espacio público municipal, en coordinación con las asociaciones memorialistas y colectivos sociales".

Por su parte, en la declaración presentada por el PSN, el Ayuntamiento condena "los actos vandálicos reiterados perpetrados contra el tropezón en memoria de Xabier de Frutos, así como cualquier acción que atente contra los espacios y símbolos de memoria democrática".

En segundo lugar, el Consistorio muestra su "solidaridad y apoyo" a los familiares de Xabier de Frutos "y a todas las víctimas de la represión franquista, reconociendo su derecho a la memoria, la dignidad y la reparación".

En tercer lugar, se reafirma "el compromiso institucional con la defensa de la memoria democrática y la convivencia promoviendo iniciativas que contribuyan al conocimiento de la historia y al fortalecimiento de los valores de convivencia, libertad y respeto a lo largo y ancho de la ciudad".

ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA

También se ha aprobado, con los votos a favor de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y el rechazo de UPN, una declaración sobre el aniversario de la proclamación de la II República Española.

En concreto, en la declaración, formulada por el PSN, se "reafirma el compromiso firme e inequívoco de este Ayuntamiento con el sistema democrático, el Estado de Derecho y los valores constitucionales".

En segundo lugar, se acuerda "rendir homenaje y reconocimiento institucional a los concejales y trabajadores municipales de Pamplona fusilados tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936".

En un tercer punto, se muestra el apoyo del Ayuntamiento a "las políticas públicas de memoria y convivencia que realizan tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Navarra mediante el desarrollo de las leyes de Memoria Democrática y Memoria Histórica".