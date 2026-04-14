El Ayuntamiento de Pamplona convoca una oposición para cubrir una plaza de técnico superior en deporte

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de una plaza del puesto de técnico superior en deporte, de régimen funcionarial y nivel A, al servicio del Ayuntamiento de Pamplona.

Se prevé que la oposición dé comienzo a partir del mes de octubre. El plazo para que las personas interesadas se inscriban comenzará una vez que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Navarra.

Las bases de la convocatoria exigen que las personas aspirantes se hallen en posesión del título de grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o titulación equivalente.

Además, se deben cumplir los requisitos de nacionalidad, edad y capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las correspondientes funciones del puesto de trabajo.

Asimismo, las personas que se inscriban no deben hallarse inhabilitadas ni suspendidas para el ejercicio de funciones públicas no haber sido separadas del servicio de una administración pública.

Una vez que la convocatoria se publique en el BON, se abrirá un plazo de veinte días naturales para realizar una inscripción que se deberá llevar a cabo de forma telemática, a través de la reseña habilitada en el apartado de 'Empleo Público' de la web municipal, www.pamplona.es. La tasa que las personas aspirantes tienen que abonar en concepto de derechos de examen y formalización de expediente es de 26 euros.

DOS EJERCICIOS Y DEFENSA ORAL

La oposición constará de una prueba que contendrá dos ejercicios. El primero de ellos será de carácter teórico y práctico con un cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test, con tres alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una será válida, sobre las materias contenidas en el temario que figura en el anexo de la convocatoria. Se podrá alcanzar una puntuación máxima de 40 puntos, quedando eliminadas aquellas personas que no lleguen a 20 puntos.

Al segundo ejercicio se convocará a las treinta personas que, habiendo aprobado el primer ejercicio, hayan obtenido las calificaciones más altas. El segundo ejercicio, de carácter práctico, consistirá en desarrollar y resolver por escrito o por ordenador las cuestiones y supuestos que proponga el tribunal relacionados con la materia incluida en el temario de la convocatoria.

El ejercicio será expuesto y defendido oral y públicamente ante el tribunal por las siete personas aspirantes con mayor puntuación. La defensa se llevará a cabo durante un máximo de 20 minutos, pudiendo realizar el tribunal realizar preguntas a la persona aspirante durante otros 10 minutos.

La puntuación máxima de este ejercicio será de 60 puntos, de los que 40 corresponderán a la parte escrita y 20 a la exposición oral. Superarán la prueba quienes obtengan al menos la mitad de los puntos, es decir, 20 en la parte escrita y 10 en la parte oral. Este segundo ejercicio se realizará por sistema de plicas.