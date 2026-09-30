El Ayuntamiento de Pamplona convoca 5 plazas de técnico superior en Integración Social con requisito de euskera nivel B2

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la convocatoria de una oposición para cubrir cinco plazas de técnico superior en Integración Social, de régimen funcionarial y nivel C, a las que se podrá acceder tanto desde el turno libre como del de promoción.

Todas las plazas requieren una competencia lingüística nivel B2 de euskera. La tasa en concepto de derechos de examen y formalización de expediente es de 15,60 euros y deberá ser abonada en el momento de realizar la solicitud. El plazo de se abrirá con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Todas las plazas están adscritas al área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, y, en particular, al Programa de Prevención de Infancia, Adolescencia y Familia.

Dicho programa tiene atribuidas funciones de prevención y protección comunitaria dirigidas a la infancia y la adolescencia, que comprenden tanto tareas de carácter administrativo y de gestión en dependencias u oficinas municipales, como actuaciones de intervención directa con niñas, niños y adolescentes.

REQUISITOS Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN

Las personas interesadas en participar en la convocatoria de provisión de estas cinco plazas, dos en el turno libre, dos en el de promoción y una en el de discapacidad, deberán cumplir los requisitos de nacionalidad, edad y capacidad determinados en la convocatoria, además de no estar inhabilitadas ni suspendidas para el ejercicio de la función pública.

Por lo que a titulación se refiere, deberán estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Superior en Integración Social, Grado en Educación Social o titulación equivalente.

Todas las plazas requieren, además, acreditar una competencia lingüística en euskera nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

La oposición, que comenzará a partir del mes de enero de 2027, constará de dos pruebas. La primera comprenderá dos ejercicios. El primero consistirá en contestar en 120 minutos a un cuestionario de 100 preguntas tipo test sobre el temario, tendrá una puntuación máxima de 40 puntos. Quedarán eliminadas aquellas personas que no alcancen los 20 puntos.

El segundo ejercicio, de carácter teórico-práctico, consistirá resolver por escrito uno o dos casos prácticos con preguntas tipo test que proponga el tribunal, relacionados con la materia incluida en el temario. La puntuación máxima de este segundo ejercicio será de 40 puntos. Superarán la prueba aquellas personas que obtengan al menos 20 puntos.

La segunda prueba será un test de competencias personales que consistirá en la realización de cuestionarios de personalidad general, competencias laborales y/o aptitudes para determinar el grado de adecuación a las exigencias del perfil competencial del puesto de trabajo.

A esta segunda prueba solamente accederán las personas que hayan superado los dos ejercicios de la primera prueba y que, dentro de cada turno, obtengan las 50 mejores puntuaciones totales.

Con las personas aprobadas que no hayan obtenido plaza se constituirá una lista de contratación, que incluirá también a aquellas que hayan superado la primera prueba del proceso y a las que hayan obtenido, al menos, el 30 por 100 de la puntuación máxima.

Las listas de aspirantes a la contratación temporal se publicarán en la web municipal.